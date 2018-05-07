АЛРОСА в апреле реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на сумму $405,3 млн

Сегодня

Группа АЛРОСА, крупнейшая в мире по объему добычи алмазов, сообщает результаты продаж алмазного сырья и бриллиантов в апреле и за четыре месяца 2018 года.

В апреле текущего года Группа АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму 405,3 млн долларов США. Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил 396,2 млн долларов США, бриллиантов − 9,1 млн долларов США.

Всего в январе-апреле 2018 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении составили 2,011 млрд долларов США. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья составила 1,978 млрд долларов США, бриллиантов – 32,9 млн долларов США.

«В январе-апреле на мировых рынках наблюдался стабильно высокий спрос на алмазное сырье. В апреле торговля традиционно замедлилась в соответствии с сезонными факторами. Тем не менее, спрос и результаты продаж были достаточно хорошими для этого месяца, поддержанные оптимистичными настроениями на рынке и позитивными отчетами ритейлеров», -прокомментировал итоги продаж заместитель генерального директора АЛРОСА Юрий Окоемов.