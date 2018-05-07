Эксклюзив
GJC сыграл важную роль в последние 10 лет в повышении уровня соответствия требованиям в отрасли
Нитин Кханделвал (Nitin Khandelwal), выходец из известной семьи ювелиров, проживающих в Аколе, штат Махараштра, возглавляет компанию Khandelwal Jewellers (Akola) Pvt Ltd. У него есть доли в отрасли по производству пластмассы, в недвижимости...
07 мая 2018
Джонсон: алмазный сектор малого и среднего бизнеса является потенциальным новым источником поставок для De Beers
De Beers недавно заявила, что она планирует запустить экспериментальную программу под названием GemFair, которая создаст “защищенный и прозрачный путь» на рынок для этически поставляемых алмазов, добываемых старателями и мелкими алмазодобытчиками (ASM)...
03 мая 2018
По мере совершенствования методов производства и улучшения экономических показателей цены на лабораторные бриллианты защитить от снижения трудно - Зимниски
Пол Зимниски (Paul Zimnisky), независимый аналитик и консультант алмазной отрасли, сказал, что производителям выращенных в лаборатории бриллиантов будет трудно удерживать цены на свою продукцию по мере совершенствования методов производства и...
23 апреля 2018
Результаты предварительной технико-экономической оценки проекта Торни Ривер в ЮАР будут готовы в середине года - Джеймс Кэмпбелл
Похоже, что в прошлом году Botswana Diamonds потратила бόльшую часть своей энергии и ресурсов на новый проект Торни Ривер (Thorny River) в ЮАР, принимая во внимание то, что поиск алмазов в Ботсване, осуществляемый компанией Sunland Minerals...
16 апреля 2018
Масштабы производства синтетических бриллиантов все еще превышают потребление - Бранко Делянин, основатель MGJC
Основатель и председатель Средиземноморской конференции по геммологии и ювелирным изделиям (Mediterranean Gemmological and Jewellery Conference, MGJC) Бранко Делянин (Branko Deljanin) любезно согласился ответить на вопросы Rough&Polished...
09 апреля 2018
АЛРОСА в апреле реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на сумму $405,3 млн
В апреле текущего года Группа АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму 405,3 млн долларов США. Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил 396,2 млн долларов США, бриллиантов − 9,1 млн долларов США.
Всего в январе-апреле 2018 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении составили 2,011 млрд долларов США. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья составила 1,978 млрд долларов США, бриллиантов – 32,9 млн долларов США.
«В январе-апреле на мировых рынках наблюдался стабильно высокий спрос на алмазное сырье. В апреле торговля традиционно замедлилась в соответствии с сезонными факторами. Тем не менее, спрос и результаты продаж были достаточно хорошими для этого месяца, поддержанные оптимистичными настроениями на рынке и позитивными отчетами ритейлеров», -прокомментировал итоги продаж заместитель генерального директора АЛРОСА Юрий Окоемов.
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