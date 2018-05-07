Эксклюзив
GJC сыграл важную роль в последние 10 лет в повышении уровня соответствия требованиям в отрасли
Нитин Кханделвал (Nitin Khandelwal), выходец из известной семьи ювелиров, проживающих в Аколе, штат Махараштра, возглавляет компанию Khandelwal Jewellers (Akola) Pvt Ltd. У него есть доли в отрасли по производству пластмассы, в недвижимости...
07 мая 2018
Джонсон: алмазный сектор малого и среднего бизнеса является потенциальным новым источником поставок для De Beers
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Пол Зимниски (Paul Zimnisky), независимый аналитик и консультант алмазной отрасли, сказал, что производителям выращенных в лаборатории бриллиантов будет трудно удерживать цены на свою продукцию по мере совершенствования методов производства и...
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Масштабы производства синтетических бриллиантов все еще превышают потребление - Бранко Делянин, основатель MGJC
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09 апреля 2018
DDE избрала новый совет директоров
Фото: Дубайская алмазная биржа
Новый состав совета директоров DDE:
Председатель: Ахмед бин Сулайем
Директора:
- Амит Дхамани (Amit Dhamani), генеральный директор и управляющий директор Dhamani Jewels;
- Дэви Бломмаер (Davy Blommaert), начальник отдела драгоценных металлов и бриллиантов Национального банка Фуджейры;
- Гаутам Сашиттал (Gautam Sashittal), генеральный директор DMCC;
- Мэриам аль-Хашеми (Maryam Al Hashemi), директор КП в ОАЭ;
- Майк Эггет (Mike Aggett), генеральный директор Trans Atlantic Gem Sales, TAGS;
- Рихен Мехта (Rihen Mehta), председатель 7 Cs Group;
- Санджив Дутта (Sanjeev Dutta), исполнительный директор в области сырьевых товаров DMCC.
«Дубайская алмазная биржа находится в центре алмазной торговли региона и вносит большой вклад в стратегии диверсификации экономики ОАЭ», - заявил Гаутам Сашиттал, генеральный директор DMCC.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
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