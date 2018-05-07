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09 апреля 2018

DDE избрала новый совет директоров

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Новости
Дубайская алмазная биржа (Dubai Diamond Exchange, DDE)  Дубайского центра биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC) избрала новый совет директоров. Ахмед бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), преседатель DDE, заявил: «Мы приветствуем новый совет директоров DDE, который привнесет новое видение и опыт, что поддержит ключевые стратегические цели биржи, особенно в сфере алмазных и бриллиантовых тендеров, чтобы расширить нашу алмазную торговую площадку в пользу Дубая и международной индустрии».

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Фото: Дубайская алмазная биржа


Новый состав совета директоров DDE:
Председатель: Ахмед бин Сулайем
Директора:
- Амит Дхамани (Amit Dhamani), генеральный директор и управляющий директор Dhamani Jewels;
- Дэви Бломмаер (Davy Blommaert), начальник отдела драгоценных металлов и бриллиантов Национального банка Фуджейры;
- Гаутам Сашиттал (Gautam Sashittal), генеральный директор DMCC;
- Мэриам аль-Хашеми (Maryam Al Hashemi), директор КП в ОАЭ;
- Майк Эггет (Mike Aggett), генеральный директор Trans Atlantic Gem Sales, TAGS;
- Рихен Мехта (Rihen Mehta), председатель 7 Cs Group;
- Санджив Дутта (Sanjeev Dutta), исполнительный директор в области сырьевых товаров DMCC.
«Дубайская алмазная биржа находится в центре алмазной торговли региона и вносит большой вклад в стратегии диверсификации экономики ОАЭ», - заявил Гаутам Сашиттал, генеральный директор DMCC.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
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