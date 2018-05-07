IDI назначил советника Авиэля Элиа на должность управляющего директора

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Фото: IDI

Совет директоров Израильского института алмазов (Israel Diamond Institute, IDI) назначил советника Авиэля Элиа (Aviel Elia) на пост управляющего директора. Он сменил Эли Авидара (Eli Avidar), который занял пост управляющего директора в IDI в 2007 году и успешно справлялся с должностью с небольшим перерывом до нынешнего момента, говорится в пресс-релизе, распространенном IDI.Элиа, являясь адвокатом, работал юридическим советником и секретарем института до 2013 года. Будучи ключевой фигурой в управлении компании, Элиа принимал активное участие в развитии стратегий компании и переговорах по важным сделкам. Он является бакалавром в области экономики и организации производства и бакалавром права Междисциплинарного центра Герцлии. В настоящее время он осуществляет программу бизнесобучения MBA на топ-менеджера в Еврейском университете. Председатель IDI Боаз Молдавски (Boaz Moldawsky) заявил: «Я рад, что Авиэль Элиа согласился занять пост управляющего директора IDI. Авиэль хорошо разбирается в программах и деятельности IDI. Он показал себя лидером, принимающим инициативу и ответственность. Мы все рады, что теперь он возьмет на себя управление компанией».Авиэль Элиа заявил: «Я очень рад занять новую должность в IDI и возглавить команду талантливых и преданных людей. Мне повезло работать под начальством Эли Авидара, и я многому научился от него. IDI сейчас находится в уникальном положении, работая совместно с разными компаниями на разных уровнях отрасли для укрепления израильского алмазного сектора, разрабатывая новые проекты и предоставляя необходимую поддержку и средства диамантерам, как это и было в прошлом».