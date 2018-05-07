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09 апреля 2018

IDI назначил советника Авиэля Элиа на должность управляющего директора

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Совет директоров Израильского института алмазов (Israel Diamond Institute, IDI) назначил советника Авиэля Элиа (Aviel Elia) на пост управляющего директора. Он сменил Эли Авидара (Eli Avidar), который занял пост управляющего директора в IDI в 2007 году и успешно справлялся с должностью с небольшим перерывом до нынешнего момента, говорится в пресс-релизе, распространенном IDI.

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Фото: IDI


Элиа, являясь адвокатом, работал юридическим советником и секретарем института до 2013 года. Будучи ключевой фигурой в управлении компании, Элиа принимал активное участие в развитии стратегий компании и переговорах по важным сделкам. Он является бакалавром в области экономики и организации производства и бакалавром права Междисциплинарного центра Герцлии. В настоящее время он осуществляет программу бизнесобучения MBA на топ-менеджера в Еврейском университете. Председатель IDI Боаз Молдавски (Boaz Moldawsky) заявил: «Я рад, что Авиэль Элиа согласился занять пост управляющего директора IDI. Авиэль хорошо разбирается в программах и деятельности  IDI. Он показал себя лидером, принимающим инициативу и ответственность. Мы все рады, что теперь он возьмет на себя управление компанией».
Авиэль Элиа заявил: «Я очень рад занять новую должность в IDI и возглавить команду талантливых и преданных людей. Мне повезло работать под начальством Эли Авидара, и я многому научился от него. IDI сейчас находится в уникальном положении, работая совместно с разными компаниями на разных уровнях отрасли для укрепления израильского алмазного сектора, разрабатывая новые проекты и предоставляя необходимую поддержку и средства диамантерам, как это и было в прошлом».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
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