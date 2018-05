GIT приглашает поучаствовать в Конкурсе дизайна ювелирных изделий 2018

Сегодня

Институт драгоценных камней и ювелирных изделий Тайланда (Gem and Jewelry Institute of Thailand, GIT) приглашает дизайнеров из всех стран мира принять участие в 12-ом выпуске международного конкурса дизайнеров ювелирных изделий, выигрыш которого составляет $9 000, под названием «Жемчужина мудрости – сияние изнутри». Заявки на конкурс принимаются до 28 мая 2018 года, говорится в пресс-релизе, выпущенном институтом.

Госпожа Дуангкамол Джиамбутр (Duangkamol Jiambutr), директор GIT, считает, что данный конкурс в рамках миссии института поддержит активный подход для участия в секторе драгоценных камней и ювелирных изделий. GIT также полагает, что конкурс будет содействовать созданию креативных дизайнерских ювелирных изделий.

GIT объявит победителей конкурса 10 сентября 2018 года, а по победившему эскизу будет сделано ювелирное изделие, которое будет выставлено на 62-ой Ярмарке драгоценных камней и ювелирных изделий в Бангкоке. Она пройдет в период с 7 по 11 сентября 2018 года в выставочном зале «Челленджер Холл» (Challenger Hall) компании IMPACT в комплексе Муан Тон Тани (Muang Thong Thani).

Вручение наград проведет Ее Королевское Высочество Принцесса Чулабхорн Махидол. Награда будет вручена по двум номинациям: Награда от почетных судий и Награда народной премии дизайна 2018. Голос можно будет отдать за один из 20 лучших эскизов, голосование будет осуществляться через официальный сайт.

Участники соревнования должны предъявить свои дизайнерские проекты по указанной теме в формате цветных эскизов (в любой технике) или компьютерного рендеринга. Подача проектов может быть осуществлена как на электронном носителе, так и в бумажном формате. Проект должен быть отправлен по следующему адресу: отдел обучения, Институт драгоценных камней и ювелирных изделий Тайланда, 140, 140/1-3, 140/5, Башня ITF, 3 этаж, Силом, Суривонгзе, Банграк, Бангкок 10500 (Training Department, the Gem and Jewelry Institute of Thailand, 140, 140/1-3, 140/5 at ITF Tower, 3rd floor, Silom Rd., Suriwongse, Bangrak, Bangkok 10500). Заявки принимаются до 28 мая 2018 года.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished