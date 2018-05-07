Эксклюзив
GJC сыграл важную роль в последние 10 лет в повышении уровня соответствия требованиям в отрасли
Нитин Кханделвал (Nitin Khandelwal), выходец из известной семьи ювелиров, проживающих в Аколе, штат Махараштра, возглавляет компанию Khandelwal Jewellers (Akola) Pvt Ltd. У него есть доли в отрасли по производству пластмассы, в недвижимости...
07 мая 2018
Джонсон: алмазный сектор малого и среднего бизнеса является потенциальным новым источником поставок для De Beers
De Beers недавно заявила, что она планирует запустить экспериментальную программу под названием GemFair, которая создаст “защищенный и прозрачный путь» на рынок для этически поставляемых алмазов, добываемых старателями и мелкими алмазодобытчиками (ASM)...
03 мая 2018
По мере совершенствования методов производства и улучшения экономических показателей цены на лабораторные бриллианты защитить от снижения трудно - Зимниски
Пол Зимниски (Paul Zimnisky), независимый аналитик и консультант алмазной отрасли, сказал, что производителям выращенных в лаборатории бриллиантов будет трудно удерживать цены на свою продукцию по мере совершенствования методов производства и...
23 апреля 2018
Результаты предварительной технико-экономической оценки проекта Торни Ривер в ЮАР будут готовы в середине года - Джеймс Кэмпбелл
Похоже, что в прошлом году Botswana Diamonds потратила бόльшую часть своей энергии и ресурсов на новый проект Торни Ривер (Thorny River) в ЮАР, принимая во внимание то, что поиск алмазов в Ботсване, осуществляемый компанией Sunland Minerals...
16 апреля 2018
Масштабы производства синтетических бриллиантов все еще превышают потребление - Бранко Делянин, основатель MGJC
Основатель и председатель Средиземноморской конференции по геммологии и ювелирным изделиям (Mediterranean Gemmological and Jewellery Conference, MGJC) Бранко Делянин (Branko Deljanin) любезно согласился ответить на вопросы Rough&Polished...
09 апреля 2018
Fura Gems добыла исключительный изумруд весом в 25,97 карата в Колумбии
Колумбийский изумруд признан редким и исключительным из-за его размера, цвета и чистоты. Изумруд весом 25,97 карата назвали «Изумруд ÄRE» (ÄRE Emerald) в честь персонажа в древней колумбийской мифологии, который создал первые месторождения изумрудов в колумбийском районе Бояка: горы Фура и Тена, а также реку Минеро.
«Мы очень рады, что смогли добыть такой исключительный изумруд на таких ранних стадиях программы выборки проб. Результаты программы намного превзошли ожидания нашей высококвалифицированной управляющей команды. Качество Изумруда ÄRE действительно открывает новые возможности и является показателем престижа колумбийских изумрудов, которые являются самыми востребованными в мире, - прокомментировал Дев Шетти (Dev Shetty), президент и генеральный директор Fura. – Работа также началась на участке в Коскез, и мы надеемся завершить ее к четвертому кварталу этого года. Fura все еще юная компания, но я горжусь результатами, которых мы достигли».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
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