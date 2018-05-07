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09 апреля 2018

Fura Gems добыла исключительный изумруд весом в 25,97 карата в Колумбии

08 мая 2018
Новости
Fura Gems Inc добыла редкий, исключительной величины изумруд весом 25,97 карата на своем изумрудном руднике Коскез (Coscuez) в колумбийском департаменте Бояка, сообщается в пресс-релизе, распространенном компанией.
Колумбийский изумруд признан редким и исключительным из-за его размера, цвета и чистоты. Изумруд весом 25,97 карата назвали «Изумруд ÄRE» (ÄRE Emerald) в честь персонажа в древней колумбийской мифологии, который создал первые месторождения изумрудов в колумбийском районе Бояка: горы Фура и Тена, а также реку Минеро.
«Мы очень рады, что смогли добыть такой исключительный изумруд на таких ранних стадиях программы выборки проб. Результаты программы намного превзошли ожидания нашей высококвалифицированной управляющей команды. Качество Изумруда ÄRE действительно открывает новые возможности и является показателем престижа колумбийских изумрудов, которые являются самыми востребованными в мире, - прокомментировал Дев Шетти (Dev Shetty), президент и генеральный директор Fura. – Работа также началась на участке в Коскез, и мы надеемся завершить ее к четвертому кварталу этого года. Fura все еще юная компания, но я горжусь результатами, которых мы достигли».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
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