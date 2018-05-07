HRD Antwerp India открывает новый офис в Индийской алмазной бирже в Мумбае

08 мая 2018

HRD Antwerp India открыла новый офис в Индийской алмазной бирже (Bharat Diamond Bourse, BDB). Открытие офиса прошло в присутствии Комитета по управлению Индийской алмазной биржей и Почетного гостя, генерального консула Бельгии в Мумбае Питера Хьюгебаэрта (Peter Huyghebaert), которому был оказан радушный прием.

HRD Antwerp India также открыла предприятие по оценке ювелирных изделий в специальной экономической зоне «Сантакрус» (SEEPZ) в Мумбае для того, чтобы удовлетворить спрос на рынке экспорта. Мишель Жансенс (Michel Janssens), генеральный директор HRD Antwerp, сообщил: «Мы верим в индийский рынок, и мы тут, чтобы расширяться. Открытие офисов в бирже и специальной экономической зоне «Сантакрус» - первый шаг к расширению нашего присутствия в Индии».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished