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GJC сыграл важную роль в последние 10 лет в повышении уровня соответствия требованиям в отрасли

Нитин Кханделвал (Nitin Khandelwal), выходец из известной семьи ювелиров, проживающих в Аколе, штат Махараштра, возглавляет компанию Khandelwal Jewellers (Akola) Pvt Ltd. У него есть доли в отрасли по производству пластмассы, в недвижимости...

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Джонсон: алмазный сектор малого и среднего бизнеса является потенциальным новым источником поставок для De Beers

De Beers недавно заявила, что она планирует запустить экспериментальную программу под названием GemFair, которая создаст “защищенный и прозрачный путь» на рынок для этически поставляемых алмазов, добываемых старателями и мелкими алмазодобытчиками (ASM)...

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Пол Зимниски (Paul Zimnisky), независимый аналитик и консультант алмазной отрасли, сказал, что производителям выращенных в лаборатории бриллиантов будет трудно удерживать цены на свою продукцию по мере совершенствования методов производства и...

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Похоже, что в прошлом году Botswana Diamonds потратила бόльшую часть своей энергии и ресурсов на новый проект Торни Ривер (Thorny River) в ЮАР, принимая во внимание то, что поиск алмазов в Ботсване, осуществляемый компанией Sunland Minerals...

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Основатель и председатель Средиземноморской конференции по геммологии и ювелирным изделиям (Mediterranean Gemmological and Jewellery Conference, MGJC) Бранко Делянин (Branko Deljanin) любезно согласился ответить на вопросы Rough&Polished...

09 апреля 2018

Импорт бриллиантов в Гонконге вырос на 10% в первом квартале 2018 года

08 мая 2018
Новости
Импорт бриллиантов в Гонконге увеличился на 10%, до 5,17 млрд, за первые три месяца 2018 года. В натуральном выражении импорт вырос на 6%, до 5,3 млн каратов, в то время как средняя цена увеличилась на 3% - до $982 за карат. Импорт бриллиантов из Индии, крупнейшего поставщика бриллиантов в округ, вырос на 4%, до $2,36 млрд, импорт бриллиантов из Бельгии поднялся на 27%, до $504,4 млн, из США – на 2%, до $493 млн, а импорт из Израиля упал на 7%, до $434,3 млн.
Экспорт бриллиантов Гонконга вырос на 4%, до $3,53 млрд, в первом квартале. Экспорт бриллиантов в материковый Китай увеличился на 11%, до $808,1 млн. Импорт алмазов вырос на 61%, до $539,1 млн, экспорт алмазов поднялся на 85% - до $907,6 млн. Чистый импорт алмазов снизился до $368,5 млн, против $155,1 млн годом ранее.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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