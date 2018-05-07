Импорт бриллиантов в Гонконге вырос на 10% в первом квартале 2018 года

08 мая 2018

Импорт бриллиантов в Гонконге увеличился на 10%, до 5,17 млрд, за первые три месяца 2018 года. В натуральном выражении импорт вырос на 6%, до 5,3 млн каратов, в то время как средняя цена увеличилась на 3% - до $982 за карат. Импорт бриллиантов из Индии, крупнейшего поставщика бриллиантов в округ, вырос на 4%, до $2,36 млрд, импорт бриллиантов из Бельгии поднялся на 27%, до $504,4 млн, из США – на 2%, до $493 млн, а импорт из Израиля упал на 7%, до $434,3 млн.

Экспорт бриллиантов Гонконга вырос на 4%, до $3,53 млрд, в первом квартале. Экспорт бриллиантов в материковый Китай увеличился на 11%, до $808,1 млн. Импорт алмазов вырос на 61%, до $539,1 млн, экспорт алмазов поднялся на 85% - до $907,6 млн. Чистый импорт алмазов снизился до $368,5 млн, против $155,1 млн годом ранее.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



