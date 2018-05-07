Зимбабве изучает дело о расхищении активов Anjin, так как компания хочет возобновить разработку алмазного рудника

08 мая 2018

Правительство Зимбабве предположительно расследует «разграбление и расхищение» активов Anjin Investments на миллионы долларов за двухлетний период, пока компания не проводила работы по добыче алмазов на участке в Маранге (Marange), сообщает местный источник.

Хараре, действующий по приказу бывшего президента Роберта Мугабе, в начале 2016 года не продлевал лицензии горнодобывающих компаний, проводивших разработку месторождений в Маранге, из-за невыплат налогов и роялти.

Издание Zimbabwe Independent процитировало генерального менеджера компании Шинги Маниеруки (Shingi Manyeruke), который сообщил: «Anjin находилась в Маранге с 2016 года, так как она не объединилась с Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC), представив в суд заявление, желая оспорить решение государства прекратить лицензию компании на разработку на участке. Мы все еще находимся на участке Маранге, присматривая за нашим оборудованием. Единственной проблемой стало масштабное разграбление и расхищение производственной инфраструктуры. Резкое прекращение работы на руднике и последующее разграбление и расхищение активов создали большой риск для инвестиций. По делу в настоящий момент проводят расследование соответствующие государственные органы. Мы ждем результатов по вышеупомянутым делам».

Маниеруки заявил, что возобновление производства зависит от решения конституционного суда по данному делу и нового алмазного законопроекта, над которым в данный момент работает правительство.

Тем не менее Ассоциация защиты окружающей среды Зимбабве (Zimbabwe Environmental Lawyers Association, Zela) высказала свои опасения по поводу того, что горнодобывающая компания возобновила разработку своего участка, так как он был подготовлен к работам.

Акционерами Anjin являлись Anhui Foreign Economic Construction Company Ltd of China (Afecc) и Matt Bronze, инвестиционные механизмы, которые находятся под контролем зимбабвийских военных.

Армия выступила за отставку Мугабе в ноябре 2017 года, а бывший начальник армии сейчас является вице-президентом страны.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



