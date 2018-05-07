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09 апреля 2018
Tsodilo извлекла первые алмазы с помощью сепараторов «Буревестника» – предприятия Группы АЛРОСА
Tsodilo закончила обработку 56 образцов кимберлитовой руды проекта BK16 в объеме 925 кг алмазосодержащего концентрата, которые прошли окончательную доводку на сепараторе ПОЛЮС-М разработки НПП «Буревестник». В результате обработки материала был извлечен 101 алмаз общим весом 18,571 карат, наиболее крупный кристалл имел вес 1,375 карата.
Портативный сепаратор ПОЛЮС-М, введенный в эксплуатацию в Tsodilo Resources в декабре 2017 года, предназначен для доводки сухого алмазосодержащего концентрата крупностью -8 +0,5 мм с производительностью до 100 кг в час. Сепаратор был разработан для геологоразведочных работ и обогащения руд в полевых условиях, но нашел применение и в области промышленного обогащения алмазов на небольших месторождениях.
Благодаря небольшим габаритам и весу, а также возможности работы без подключения сжатого воздуха и охлаждающей жидкости, ПОЛЮС-М является универсальной установкой для обработки алмазосодержащей руды, обеспечивающей извлечение алмазов не менее 98%. Одним из основных пользователей сепараторов ПОЛЮС-М являются обогатительные фабрики АК «АЛРОСА», в частности, предприятия «Алмазы Анабара». Всего на производственных площадках АЛРОСА используется 21 сепаратор такого типа.
АО НПП «Буревестник» − один из крупнейших в мире разработчиков и производителей рентгеновских сепараторов для обогащения алмазосодержащей руды, является дочерним предприятием АК «АЛРОСА» (ПАО).
Это не единственная разработка «Буревестника», создававшаяся для АЛРОСА, но использующаяся и за рубежом. Ранее «Буревестник» также поставил и ввел в эксплуатацию 27 люминесцентных сепараторов на новой обогатительной фабрике месторождения Cullinan в ЮАР, которое на 74% принадлежит компании Petra Diamonds.
Tsodilo Resources Limited – международная компания в области геологоразведки алмазов и металлов, работающая с рядом проектов на территории Ботсваны и Южной Африки.
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