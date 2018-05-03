Ежегодная встреча Mubri - 2018 пройдет в Испании

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Международная группа Mujeres Brillantes (Mubri), целью которой является повышение роли женщин в мировом ювелирном секторе, объявила, что местом проведения общего собрания ассоциации в 2018 году станет Мадрид.

Встреча состоится в сентябре на полях ювелирного выставки – Мadrid Joya, с 11 сентября по 16 сентября. Эта выставка является главной в Испании и одной из самых престижных в Европе.

С момента создания Mujeres Brillante идея ассоциации заключается в том, чтобы проводить свои ежегодные встречи в разных городах для повышения актуальности роли женщин и, как следствие, осведомленности лидеров отрасли, чтобы побудить их изменить стратегии и предоставить женщинам больше возможностей на руководящих должностях.

Проведение у себя общего собрания Mujeres Brillantes в 2018 году оспаривали три города. В 2016 году встреча проводилась в Панаме, где была учреждена ассоциация. В 2017 году собрание состоялось в итальянском Виченце во время проведения сентябрьской ярмарки VicenzaOro. Сегодня приеме встречи 2019 года заинтересованы уже несколько стран с учетом значимости и постоянно растущего числа зарегистрированных членов Mujeres Brillantes.

«Выбор Мадрида стал признанием работы испанского отделения, которое с момента своего открытия отстаивало важность профессионального продвижения женщин. Отделение наращивает свои действия, и я хочу поздравить всех членов Mubri-Испания, которые благодаря совместной работе с Мadrid Joya показали, что испанский рынок заслуживает внимания со стороны брендов, которые намерены войти или расширить свое присутствие на европейском рынке», - сказала Али Пасторини (Ali Pastorini), президент и создатель Mujeres Brillantes.

Повестка дня предстоящего общего собрания Mujeres Brillantes предусматривает проведение не только дебатов, но и показа мод и выставки драгоценностей членов ассоциации. Запланировало также проведение круглого стола для обсуждения как достижений и планов на будущее, так и конкретных шагов по продвижению брендов членов Mubri, а также демонстрации талантов своих ювелиров.

«Мы хотим, чтобы ежегодная встреча 2018 года в Испании была площадкой для обмена опытом, взаимного общения и создания прочных связей сотрудничества и дружбы между всеми ювелирами», - сказала ювелир Ракель Лобелос (Raquel Lobelos), президент испанского отделения Mubri.

Mujeres Brillantes - международная ассоциация, созданная в 2016 году в Панаме. Сегодня ее международная штаб-квартира находится в Сан-Паулу, Бразилия. Ассоциация насчитывает более 900 членов, имеет 9 отделений и представителей более чем в 15 странах, а также в качестве партнеров - несколько ювелирных школ, институтов и частных компаний.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished