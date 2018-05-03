Вход
Регистрация

Эксклюзив

GJC сыграл важную роль в последние 10 лет в повышении уровня соответствия требованиям в отрасли

Нитин Кханделвал (Nitin Khandelwal), выходец из известной семьи ювелиров, проживающих в Аколе, штат Махараштра, возглавляет компанию Khandelwal Jewellers (Akola) Pvt Ltd. У него есть доли в отрасли по производству пластмассы, в недвижимости...

Вчера

Джонсон: алмазный сектор малого и среднего бизнеса является потенциальным новым источником поставок для De Beers

De Beers недавно заявила, что она планирует запустить экспериментальную программу под названием GemFair, которая создаст “защищенный и прозрачный путь» на рынок для этически поставляемых алмазов, добываемых старателями и мелкими алмазодобытчиками (ASM)...

03 мая 2018

По мере совершенствования методов производства и улучшения экономических показателей цены на лабораторные бриллианты защитить от снижения трудно - Зимниски

Пол Зимниски (Paul Zimnisky), независимый аналитик и консультант алмазной отрасли, сказал, что производителям выращенных в лаборатории бриллиантов будет трудно удерживать цены на свою продукцию по мере совершенствования методов производства и...

23 апреля 2018

Результаты предварительной технико-экономической оценки проекта Торни Ривер в ЮАР будут готовы в середине года - Джеймс Кэмпбелл

Похоже, что в прошлом году Botswana Diamonds потратила бόльшую часть своей энергии и ресурсов на новый проект Торни Ривер (Thorny River) в ЮАР, принимая во внимание то, что поиск алмазов в Ботсване, осуществляемый компанией Sunland Minerals...

16 апреля 2018

Масштабы производства синтетических бриллиантов все еще превышают потребление - Бранко Делянин, основатель MGJC

Основатель и председатель Средиземноморской конференции по геммологии и ювелирным изделиям (Mediterranean Gemmological and Jewellery Conference, MGJC) Бранко Делянин (Branko Deljanin) любезно согласился ответить на вопросы Rough&Polished...

09 апреля 2018

Ежегодная встреча Mubri - 2018 пройдет в Испании

Сегодня
Новости

Международная группа Mujeres Brillantes (Mubri), целью которой является повышение роли женщин в мировом ювелирном секторе, объявила, что местом проведения общего собрания ассоциации в 2018 году станет Мадрид.
Встреча состоится в сентябре на полях ювелирного выставки – Мadrid Joya, с 11 сентября по 16 сентября. Эта выставка является главной в Испании и одной из самых престижных в Европе.
С момента создания Mujeres Brillante идея ассоциации  заключается в том, чтобы проводить свои ежегодные встречи в разных городах для повышения актуальности роли женщин и, как следствие, осведомленности лидеров отрасли, чтобы побудить их изменить стратегии и предоставить женщинам больше возможностей на руководящих должностях.
Проведение у себя общего собрания Mujeres Brillantes в 2018 году оспаривали три города. В 2016 году встреча проводилась в Панаме, где была учреждена ассоциация. В 2017 году собрание состоялось в итальянском Виченце во время проведения сентябрьской ярмарки VicenzaOro. Сегодня приеме  встречи 2019 года заинтересованы уже несколько стран с учетом значимости и постоянно растущего числа зарегистрированных членов Mujeres Brillantes.
«Выбор Мадрида стал признанием работы испанского отделения, которое с момента своего открытия отстаивало важность профессионального продвижения женщин. Отделение наращивает свои действия, и я хочу поздравить всех членов Mubri-Испания, которые благодаря совместной работе с Мadrid Joya показали, что испанский рынок заслуживает внимания со стороны брендов, которые намерены войти или расширить свое присутствие на европейском рынке», - сказала Али Пасторини (Ali Pastorini), президент и создатель Mujeres Brillantes.
Повестка дня предстоящего общего собрания Mujeres Brillantes предусматривает проведение не только дебатов, но и показа мод и выставки драгоценностей членов ассоциации. Запланировало также проведение круглого стола для обсуждения как достижений и планов на будущее, так и конкретных шагов по продвижению брендов членов Mubri, а также демонстрации талантов своих ювелиров.
«Мы хотим, чтобы ежегодная встреча 2018 года в Испании была площадкой для обмена опытом, взаимного общения и создания прочных связей сотрудничества и дружбы между всеми ювелирами», - сказала ювелир Ракель Лобелос (Raquel Lobelos), президент испанского отделения Mubri.
Mujeres Brillantes - международная ассоциация, созданная в 2016 году в Панаме. Сегодня ее международная штаб-квартира находится в Сан-Паулу, Бразилия. Ассоциация насчитывает более 900 членов, имеет 9 отделений и представителей более чем в 15 странах, а также в качестве партнеров - несколько ювелирных школ, институтов и частных компаний.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

Версия для печати

Комментарии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии (Зарегистрироваться, Войти)

О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2018
Rough and Polished