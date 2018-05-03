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09 апреля 2018

ZCDC добыла 1 млн каратов за первые четыре месяца

Сегодня
Новости

Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) заявила, что добыла миллион каратов алмазов за первые четыре месяца этого года, что соответствует поставленной производственной цели на этот период.
«Мы достигли цели в миллион каратов, установленной для четырехмесячного периода, за три месяца и 27 дней. Для апреля целью являлась отметка в 250 000 каратов, а мы уже добыли 251 713 каратов до окончания месяца, - процитировала газета Herald генерального директора компании Мориса Мпофу (Moris Mpofu). – Такие данные показывают, что мы на пути к достижению трехмиллионной отметки по производству каратов в год, потому что мы наблюдаем существенные улучшения, которые помогут повысить уровень уверенности в добыче алмазов относительно конгломерата залежей алмазов в Маранге (Marange)”.
Правительственная компания произвела 751 303 карата в первом квартале по сравнению с 422 518 каратами, которые компания добыла за тот же период прошлого года.
Мпофу также сообщил, что скоро компания введет в эксплуатацию дробильную установку, перерабатывающую 450 тонн руды в час, а также получит новое горнодобывающее и геологоразведочное оборудование из Беларуси в рамках поддерживаемой правительством программы по рекапитализации в объеме $80 млн.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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