ZCDC добыла 1 млн каратов за первые четыре месяца

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Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) заявила, что добыла миллион каратов алмазов за первые четыре месяца этого года, что соответствует поставленной производственной цели на этот период.

«Мы достигли цели в миллион каратов, установленной для четырехмесячного периода, за три месяца и 27 дней. Для апреля целью являлась отметка в 250 000 каратов, а мы уже добыли 251 713 каратов до окончания месяца, - процитировала газета Herald генерального директора компании Мориса Мпофу (Moris Mpofu). – Такие данные показывают, что мы на пути к достижению трехмиллионной отметки по производству каратов в год, потому что мы наблюдаем существенные улучшения, которые помогут повысить уровень уверенности в добыче алмазов относительно конгломерата залежей алмазов в Маранге (Marange)”.

Правительственная компания произвела 751 303 карата в первом квартале по сравнению с 422 518 каратами, которые компания добыла за тот же период прошлого года.

Мпофу также сообщил, что скоро компания введет в эксплуатацию дробильную установку, перерабатывающую 450 тонн руды в час, а также получит новое горнодобывающее и геологоразведочное оборудование из Беларуси в рамках поддерживаемой правительством программы по рекапитализации в объеме $80 млн.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



