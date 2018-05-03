Courbet: синтетические бриллианты в сердце Вандомской площади

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Фото: Courbet

Courbet, новая фирма-производитель этически изысканных украшений, открыла свой бутик на Вандомской площади. Новый ювелирный дом предлагает широкий выбор эксклюзивных ювелирных изделий, созданных из переработанного золота и синтетических бриллиантов.Новая компания, названная в честь художника, мечтающего о новой Вандомской площади, поддерживает этически созданные ювелирные изделия и выращенные в лаборатории бриллианты, заявляя, что она преображает искусство создания ювелирных изделий.Courbet отмечает, что бриллианты и другие драгоценные камни, которые она использует в своих изделиях, выращены в лаборатории, в которой воссоздают условия формирования алмазов в недрах земли, и синтетические камни имеют те же показатели, что и натуральные бриллианты. Бренд компании заботится об окружающей среде и использует только отслеживаемое на 100%, переработанное 18-ти каратное золото.Идея использования синтетических бриллиантов распространяется все быстрее в сфере алмазной индустрии, особенно в США. Данный концепт удовлетворяет запросы нового поколения покупателей, которых интресует не только высокое качество товара, но и этические способы его создания в согласии с окружающей средой и правами людей.