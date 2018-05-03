АЛРОСА получила две награды за экологический менеджмент и прозрачность экологической информации

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АЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, в конце апреля стала лауреатом сразу двух российских конкурсов в области экологического менеджмента и прозрачности экологической информации.

В частности, АЛРОСА признана лауреатом конкурса «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент», проводившегося в ходе XII всероссийской конференции «Экология и производство. Перспективы развития механизмов охраны окружающей среды». В рамках конкурса рассматривались проекты, реализуемые промышленными предприятиями и организациями в области рационального природопользования и охраны окружающей среды.

АЛРОСА вручили диплом лауреата и золотую медаль. Глава алмазной компании Сергей Иванов удостоен Почетного знака «Эколог года – 2018» за достижения в области рационального природопользования.

Конференция «Экология и производство. Перспективы развития механизмов охраны окружающей среды» проводится ежегодно более 10 лет, с 2007 года при участии Комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Комитета Государственной Думы РФ по природным ресурсам, природопользованию и экологии, Комитета Государственной Думы РФ по науке и наукоемким технологиям, Комитета Государственной Думы РФ по образованию, «Глоуб-Интернешнл» – международной организации парламентариев за сбалансированную окружающую среду, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Торгово-промышленной палаты России, Российского союза промышленников и предпринимателей.

Кроме того, АЛРОСА признана одним из победителей премии «Управление изменениями. Визионеры» в номинации «Раскрытие информации в вопросах экологического воздействия». В данной номинации оценивалось качество и детализация раскрытия информации в социально-экологической отчетности компаний.

«Высокая оценка независимых комиссий – еще одно подтверждение успехов деятельности АЛРОСА в области экологического менеджмента, и еще один стимул для нас к дальнейшему повышению прозрачности в этой области. АЛРОСА продолжит совершенствовать действующую систему экологического менеджмента и мониторинга, а также раскрытия информации об использовании ресурсов и энергии, удельных показателей образования отходов, сточных вод и выбросов в атмосферу. Обеспечение открытости информации о состоянии окружающей среды в результате производственной деятельности компании и доступа всех заинтересованных лиц к этой информации входит в перечень основных задач экологического центра АЛРОСА», - сказала глава Экологического центра АЛРОСА Полина Анисимова.