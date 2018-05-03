Вход
Регистрация

Эксклюзив

GJC сыграл важную роль в последние 10 лет в повышении уровня соответствия требованиям в отрасли

Нитин Кханделвал (Nitin Khandelwal), выходец из известной семьи ювелиров, проживающих в Аколе, штат Махараштра, возглавляет компанию Khandelwal Jewellers (Akola) Pvt Ltd. У него есть доли в отрасли по производству пластмассы, в недвижимости...

Сегодня

Джонсон: алмазный сектор малого и среднего бизнеса является потенциальным новым источником поставок для De Beers

De Beers недавно заявила, что она планирует запустить экспериментальную программу под названием GemFair, которая создаст “защищенный и прозрачный путь» на рынок для этически поставляемых алмазов, добываемых старателями и мелкими алмазодобытчиками (ASM)...

03 мая 2018

По мере совершенствования методов производства и улучшения экономических показателей цены на лабораторные бриллианты защитить от снижения трудно - Зимниски

Пол Зимниски (Paul Zimnisky), независимый аналитик и консультант алмазной отрасли, сказал, что производителям выращенных в лаборатории бриллиантов будет трудно удерживать цены на свою продукцию по мере совершенствования методов производства и...

23 апреля 2018

Результаты предварительной технико-экономической оценки проекта Торни Ривер в ЮАР будут готовы в середине года - Джеймс Кэмпбелл

Похоже, что в прошлом году Botswana Diamonds потратила бόльшую часть своей энергии и ресурсов на новый проект Торни Ривер (Thorny River) в ЮАР, принимая во внимание то, что поиск алмазов в Ботсване, осуществляемый компанией Sunland Minerals...

16 апреля 2018

Масштабы производства синтетических бриллиантов все еще превышают потребление - Бранко Делянин, основатель MGJC

Основатель и председатель Средиземноморской конференции по геммологии и ювелирным изделиям (Mediterranean Gemmological and Jewellery Conference, MGJC) Бранко Делянин (Branko Deljanin) любезно согласился ответить на вопросы Rough&Polished...

09 апреля 2018

АЛРОСА рассматривает возможность покупки «Кристалла»

Сегодня
Новости

(RAPAPORT) - АЛРОСА рассматривает возможность приобретения смоленской фирмы «Кристалл», крупнейшей компании по органке алмазов в России.
Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» назвал потенциальную сделку «выгодной» после ее рассмотрения 28 апреля, сообщила компания агентству Rapaport в воскресенье.
«АЛРОСА… считает, что такая сделка при определенных условиях обеспечит взаимодополняемость компаний, - сообщил представитель АЛРОСА. – В частности, гранильный бизнес поможет АЛРОСА лучше понять тренды на бриллиантовом рынке».
Покупка «Кристалла» также позволит АЛРОСА увеличить производство некоторых категорий бриллиантов, которые больше подходят для огранки в России, нежели за границей, добавил представитель компании.
Ожидается, что государственная компания «Кристалл» станет частной компанией к 2019 году, согласно сообщению, распространенному Reuters в пятницу. Горнодобывающая компания примет окончательное решение о покупке «Кристалла» только тогда, когда акционеры гранильного предприятия определят, как будет проходить приватизация и по какой цене они будут продавать компанию, отметила АЛРОСА. Горнодобывающая компания, часть которой также принадлежит государству, должна затем решить, готова ли она приобрести фирму по такой цене.
Компания «Кристалл», которая находится в российском городе Смоленске, получает некоторое количество алмазов от АЛРОСА, являясь членом Альянса АЛРОСА, а также является аккредитованным покупателем De Beers.  Она гранит около 300 000 каратов в год и имеет доход в размере $200 млн, сообщает Reuters. Таким образом, показатели «Кристалла» в два раза превышают показатели гранильного завода АЛРОСА, который принес прибыль в размере $96,9 млн в 2017 году. 
«Возможное приобретение компании не означает, что грядут фундаментальные перемены в стратегии компании, - прокомментировала АЛРОСА. – Большую часть дохода компания получает от алмазов, так и будет продолжаться».
Сделка поддержит испытывающий трудности российский гранильный сектор, который тем самым создаст конкуренцию для  De Beers в алмазно-бриллиантовой отрасли, согласно данным агентства Reuters. Российский сектор огранки алмазов сталкивается с большой конкуренцией на международном рынке после того, как государство отменило экспортную пошлину на алмазы в размере 6,5% в 2016 году, сообщило агентство.
Набсовет АЛРОСА дал задание генеральному директору компании Сергею Иванову представить стратегию развития гранильного бизнеса, включая решения, принятые по отношению к «Кристаллу», к декабрю, сообщило российское агентство ТАСС.
Компания «Кристалл» пока не дала комментариев по этому поводу в связи с выходными днями.

Версия для печати

Комментарии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии (Зарегистрироваться, Войти)

О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2018
Rough and Polished