АЛРОСА рассматривает возможность покупки «Кристалла»

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(RAPAPORT) - АЛРОСА рассматривает возможность приобретения смоленской фирмы «Кристалл», крупнейшей компании по органке алмазов в России.

Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» назвал потенциальную сделку «выгодной» после ее рассмотрения 28 апреля, сообщила компания агентству Rapaport в воскресенье.

«АЛРОСА… считает, что такая сделка при определенных условиях обеспечит взаимодополняемость компаний, - сообщил представитель АЛРОСА. – В частности, гранильный бизнес поможет АЛРОСА лучше понять тренды на бриллиантовом рынке».

Покупка «Кристалла» также позволит АЛРОСА увеличить производство некоторых категорий бриллиантов, которые больше подходят для огранки в России, нежели за границей, добавил представитель компании.

Ожидается, что государственная компания «Кристалл» станет частной компанией к 2019 году, согласно сообщению, распространенному Reuters в пятницу. Горнодобывающая компания примет окончательное решение о покупке «Кристалла» только тогда, когда акционеры гранильного предприятия определят, как будет проходить приватизация и по какой цене они будут продавать компанию, отметила АЛРОСА. Горнодобывающая компания, часть которой также принадлежит государству, должна затем решить, готова ли она приобрести фирму по такой цене.

Компания «Кристалл», которая находится в российском городе Смоленске, получает некоторое количество алмазов от АЛРОСА, являясь членом Альянса АЛРОСА, а также является аккредитованным покупателем De Beers. Она гранит около 300 000 каратов в год и имеет доход в размере $200 млн, сообщает Reuters. Таким образом, показатели «Кристалла» в два раза превышают показатели гранильного завода АЛРОСА, который принес прибыль в размере $96,9 млн в 2017 году.

«Возможное приобретение компании не означает, что грядут фундаментальные перемены в стратегии компании, - прокомментировала АЛРОСА. – Большую часть дохода компания получает от алмазов, так и будет продолжаться».

Сделка поддержит испытывающий трудности российский гранильный сектор, который тем самым создаст конкуренцию для De Beers в алмазно-бриллиантовой отрасли, согласно данным агентства Reuters. Российский сектор огранки алмазов сталкивается с большой конкуренцией на международном рынке после того, как государство отменило экспортную пошлину на алмазы в размере 6,5% в 2016 году, сообщило агентство.

Набсовет АЛРОСА дал задание генеральному директору компании Сергею Иванову представить стратегию развития гранильного бизнеса, включая решения, принятые по отношению к «Кристаллу», к декабрю, сообщило российское агентство ТАСС.

Компания «Кристалл» пока не дала комментариев по этому поводу в связи с выходными днями.