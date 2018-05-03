Lucara назначает нового управляющего директора своего подразделения в Ботсване

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Lucara Diamond назначила Насиму Лахри (Naseem Lahri) на пост управляющего директора своей дочерней компании Boteti Mining в Ботсване. Эта компания владеет алмазным рудником Карове (Karowe).

До этого Насима Лахри занимала пост главного финансового сотрудника Boteti и директора по финансам, административным делам и безопасности с марта 2013 года.

«Я рада поздравить госпожу Насим с ее новой должностью управляющего директора Boteti, первую женщину и первую Мотсвана на этой должности в алмазной компании в Ботсване, - заявила генеральный директор Lucara Эйра Томас (Eira Thomas). – Насим имеет навыки, опыт и глубокие знания, чтобы эффективно управлять бизнесом в наших интересах в Ботсване, и я уверена, что под ее руководством наш алмазный рудник Карове достигнет максимума своей производительности в долгосрочной перспективе, что принесет выгоду всем заинтересованным сторонам».

Ожидается, что Насим и генеральный менеджер Йохан Мчив (Johane Mchive), назначенный в 2017 году, смогут повысить уровень добычи на алмазном руднике Карове.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



