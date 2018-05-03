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GJC сыграл важную роль в последние 10 лет в повышении уровня соответствия требованиям в отрасли
Нитин Кханделвал (Nitin Khandelwal), выходец из известной семьи ювелиров, проживающих в Аколе, штат Махараштра, возглавляет компанию Khandelwal Jewellers (Akola) Pvt Ltd. У него есть доли в отрасли по производству пластмассы, в недвижимости...
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Джонсон: алмазный сектор малого и среднего бизнеса является потенциальным новым источником поставок для De Beers
De Beers недавно заявила, что она планирует запустить экспериментальную программу под названием GemFair, которая создаст “защищенный и прозрачный путь» на рынок для этически поставляемых алмазов, добываемых старателями и мелкими алмазодобытчиками (ASM)...
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По мере совершенствования методов производства и улучшения экономических показателей цены на лабораторные бриллианты защитить от снижения трудно - Зимниски
Пол Зимниски (Paul Zimnisky), независимый аналитик и консультант алмазной отрасли, сказал, что производителям выращенных в лаборатории бриллиантов будет трудно удерживать цены на свою продукцию по мере совершенствования методов производства и...
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09 апреля 2018
ОАЭ принимают закон об освобождении торговли золотом и алмазами от НДС
Согласно данным государственного агентства WAM, введение такого закона позволит инвесторам, заинтересованным в золоте, алмазах и драгоценных металлах, вести бизнес легко и поспособствует стабилизации золотого и алмазного сектора в ОАЭ, а также стимулирует инвестиции в сектор.
Закон подразумевает инвестиции в драгоценные металлы, такие как золото, серебро и платину чистотой 99% и более, которые использовались в сфере торговли в соответствии с принятыми в мире стандартами. Возвратный НДС ввели после того, как спрос на золотые украшения в ОАЭ спал в первом квартале.
Оптовая торговля ювелирными изделиями из золота в Дубае снизилась на 50-60% в первом квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года после введения НДС 1 января.
По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council), спрос на золото в ОАЭ не восстановился после глобального финансового кризиса в 2008 году и в 2017 году упал до самого низкого уровня за последние 20 лет. Страна, где работает много иностранных граждан, продает большинство своей золотой продукции иностранным ювелирам, для которых после ввода налога в этом году стало слишком затратно и проблематично приобретать ювелирные изделия, произведенные в ОАЭ.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
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