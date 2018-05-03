ОАЭ принимают закон об освобождении торговли золотом и алмазами от НДС

04 мая 2018

Кабинет ОАЭ принял закон о возвратном НДС, который распространяется на инвесторов, заинтересованных в золоте, алмазах и драгоценных металлах. В рамках этого закона налог на добавочную стоимость в размере 5% будет документально задекларирован как для покупателей, так и для продавцов, но уплата сборов производиться не будет.

Согласно данным государственного агентства WAM, введение такого закона позволит инвесторам, заинтересованным в золоте, алмазах и драгоценных металлах, вести бизнес легко и поспособствует стабилизации золотого и алмазного сектора в ОАЭ, а также стимулирует инвестиции в сектор.

Закон подразумевает инвестиции в драгоценные металлы, такие как золото, серебро и платину чистотой 99% и более, которые использовались в сфере торговли в соответствии с принятыми в мире стандартами. Возвратный НДС ввели после того, как спрос на золотые украшения в ОАЭ спал в первом квартале.

Оптовая торговля ювелирными изделиями из золота в Дубае снизилась на 50-60% в первом квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года после введения НДС 1 января.

По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council), спрос на золото в ОАЭ не восстановился после глобального финансового кризиса в 2008 году и в 2017 году упал до самого низкого уровня за последние 20 лет. Страна, где работает много иностранных граждан, продает большинство своей золотой продукции иностранным ювелирам, для которых после ввода налога в этом году стало слишком затратно и проблематично приобретать ювелирные изделия, произведенные в ОАЭ.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished