АЛРОСА продала на аукционе во Владивостоке крупные алмазы на $14,8 млн

04 мая 2018

АЛРОСА подвела итоги аукциона по продаже алмазов специальных размеров (массой от 10,8 карата и более), который проводился во Владивостоке в период с 16 по 27 апреля 2018 года.

Единая сбытовая организация (ЕСО) АЛРОСА реализовала на аукционе 101 крупный алмаз общей массой 1751,1 карата. Суммарная выручка от продаж составила $14,8 млн.

«К участию в аукционе были приглашены 86 компаний из основных регионов алмазно-бриллиантовой торговли, в том числе из Гонконга, Израиля, Индии, Бельгии. Победителями по разным позициям признаны 33 компании. Торги показали очень хорошие результаты, подтверждающие высокий спрос на алмазы этой размерной категории», - прокомментировал итоги аукциона член правления, директор ЕСО АЛРОСА Евгений Агуреев.

Организатором аукциона выступили Единая сбытовая организация (ЕСО) АЛРОСА и филиал АЛРОСА во Владивостоке.

ЕСО АЛРОСА осуществляет сортировку, оценку, предпродажную подготовку и реализацию алмазов, добытых на предприятиях АЛРОСА.