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09 апреля 2018
АЛРОСА продала на аукционе во Владивостоке крупные алмазы на $14,8 млн
Единая сбытовая организация (ЕСО) АЛРОСА реализовала на аукционе 101 крупный алмаз общей массой 1751,1 карата. Суммарная выручка от продаж составила $14,8 млн.
«К участию в аукционе были приглашены 86 компаний из основных регионов алмазно-бриллиантовой торговли, в том числе из Гонконга, Израиля, Индии, Бельгии. Победителями по разным позициям признаны 33 компании. Торги показали очень хорошие результаты, подтверждающие высокий спрос на алмазы этой размерной категории», - прокомментировал итоги аукциона член правления, директор ЕСО АЛРОСА Евгений Агуреев.
Организатором аукциона выступили Единая сбытовая организация (ЕСО) АЛРОСА и филиал АЛРОСА во Владивостоке.
ЕСО АЛРОСА осуществляет сортировку, оценку, предпродажную подготовку и реализацию алмазов, добытых на предприятиях АЛРОСА.
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