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09 апреля 2018

Набсовет АЛРОСА рекомендовал дивиденды за 2017 год в размере 5,24 рубля на акцию

04 мая 2018
Новости

Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) на заседании 28 апреля рассмотрел ряд вопросов, касающихся подготовки к годовому общему собранию акционеров общества.
В частности, Наблюдательный совет рассмотрел вопрос о рекомендациях по распределению прибыли и рекомендовал выплату дивидендов за 2017 год в размере 5,24 рубля на акцию.
Акционерам рекомендовано направить на выплату дивидендов по итогам 2017 года 38,592 млрд рублей, что составляет около 50% чистой прибыли АЛРОСА по МСФО.
В ходе заседания также была определена дата проведения годового собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) - 26 июня 2018 года. Список лиц, имеющих право на участие в голосовании, составляется по данным реестра на 1 июня 2018 года.

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