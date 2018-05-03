Gem Diamonds назначила нового заместителя генерального директора

04 мая 2018

Gem Diamonds назначила старшего сотрудника по оперативным вопросам Джонни Веллозу (Johnny Velloza) заместителем генерального директора, который вступил в должность со 2 мая.

Ожидалось, что он вступит в совет правления компании с 1 июля, а также будет отвечать за ведение горных операций Gem Diamonds, говорится в заявлении.

Gem Diamonds продала 32 412 каратов с шахты Летсенг (Letšeng) в Лесото, которой компания владеет на 70%. Средняя цена за карат достигла $3 276 в первом квартале 2018 года, что на 48% больше, чем в предыдущем квартале, когда средняя цена за карат составила $2 217.

Компания, которая добыла 7 алмазов весом более 100 каратов за рассматриваемый период, продала 16 алмазов по цене более $1 млн каждый, получив доход в $70,7 млн.

Gem Diamonds также продает свою законсервированную шахту Гхагху (Ghaghoo) в Ботсване.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



