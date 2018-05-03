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Нитин Кханделвал (Nitin Khandelwal), выходец из известной семьи ювелиров, проживающих в Аколе, штат Махараштра, возглавляет компанию Khandelwal Jewellers (Akola) Pvt Ltd. У него есть доли в отрасли по производству пластмассы, в недвижимости...
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Джонсон: алмазный сектор малого и среднего бизнеса является потенциальным новым источником поставок для De Beers
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09 апреля 2018
Gem Diamonds назначила нового заместителя генерального директора
Ожидалось, что он вступит в совет правления компании с 1 июля, а также будет отвечать за ведение горных операций Gem Diamonds, говорится в заявлении.
Gem Diamonds продала 32 412 каратов с шахты Летсенг (Letšeng) в Лесото, которой компания владеет на 70%. Средняя цена за карат достигла $3 276 в первом квартале 2018 года, что на 48% больше, чем в предыдущем квартале, когда средняя цена за карат составила $2 217.
Компания, которая добыла 7 алмазов весом более 100 каратов за рассматриваемый период, продала 16 алмазов по цене более $1 млн каждый, получив доход в $70,7 млн.
Gem Diamonds также продает свою законсервированную шахту Гхагху (Ghaghoo) в Ботсване.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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