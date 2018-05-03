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GJC сыграл важную роль в последние 10 лет в повышении уровня соответствия требованиям в отрасли
Нитин Кханделвал (Nitin Khandelwal), выходец из известной семьи ювелиров, проживающих в Аколе, штат Махараштра, возглавляет компанию Khandelwal Jewellers (Akola) Pvt Ltd. У него есть доли в отрасли по производству пластмассы, в недвижимости...
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De Beers недавно заявила, что она планирует запустить экспериментальную программу под названием GemFair, которая создаст “защищенный и прозрачный путь» на рынок для этически поставляемых алмазов, добываемых старателями и мелкими алмазодобытчиками (ASM)...
03 мая 2018
По мере совершенствования методов производства и улучшения экономических показателей цены на лабораторные бриллианты защитить от снижения трудно - Зимниски
Пол Зимниски (Paul Zimnisky), независимый аналитик и консультант алмазной отрасли, сказал, что производителям выращенных в лаборатории бриллиантов будет трудно удерживать цены на свою продукцию по мере совершенствования методов производства и...
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Масштабы производства синтетических бриллиантов все еще превышают потребление - Бранко Делянин, основатель MGJC
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09 апреля 2018
Доход TSL вырос на 12% в 2017-2018 финансовом году
Годовой доход компании вырос до $5,9 млн, что почти вдвое превышает показатель прошлого финансового года, когда доход составил $3 млн. Показатели за последние 12 месяцев выросли в связи с положительным потребительским отношением в Большом Китае и ростом туризма в Гонконге.
Продажи в материковом Китае выросли на 13% - до $298,2 млн, в то время как уровень дохода в Гонконге и Макао поднялся на 9%, до $180,5 млн, благодаря улучшению условий для ведения бизнеса к концу 2017 года и началу 2018 года. Согласно данным компании, увеличивающийся средний класс в материковом Китае предоставляет компании хорошую возможность для расширения сферы ее охвата и продаж элитных ювелирных изделий.
Кроме этого, TSL минимизировала расходы по заемным средствам путем проведения программы по экономии затрат, которая принесла большую прибыль.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
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