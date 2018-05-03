Доход TSL вырос на 12% в 2017-2018 финансовом году

04 мая 2018

Доход компании Tse Sui Luen (TSL) вырос на 12%, до $486 млн, на всех рынках в финансовом году, который закончился 28 февраля, сообщила компания.

Годовой доход компании вырос до $5,9 млн, что почти вдвое превышает показатель прошлого финансового года, когда доход составил $3 млн. Показатели за последние 12 месяцев выросли в связи с положительным потребительским отношением в Большом Китае и ростом туризма в Гонконге.

Продажи в материковом Китае выросли на 13% - до $298,2 млн, в то время как уровень дохода в Гонконге и Макао поднялся на 9%, до $180,5 млн, благодаря улучшению условий для ведения бизнеса к концу 2017 года и началу 2018 года. Согласно данным компании, увеличивающийся средний класс в материковом Китае предоставляет компании хорошую возможность для расширения сферы ее охвата и продаж элитных ювелирных изделий.

Кроме этого, TSL минимизировала расходы по заемным средствам путем проведения программы по экономии затрат, которая принесла большую прибыль.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished