Рудник Лерала компании Kimberley Diamonds выставлен на онлайн аукцион

04 мая 2018

Рудник Лерала (Lerala) компании Kimberley Diamonds в Ботсване, который находится под судебным управлением, будет выставлен на онлайн торги вследствие того, что судебные управляющие не смогли предоставить гарантию для серьезных предложений.

Агентство Bloomberg сообщает, что ставки на рудник можно будет делать с 24 по 30 мая, и участники торгов должны будут внести депозит в размере 5 млн пулов ($509 000).

На торги выставлены пять кимберлитовых трубок протяженностью от 0,16 гектара до 2,35 гектара на участке с правами на добычу полезных ископаемых, перерабатывающей фабрикой, обеспечивающей выпуск до 200 метрических тонн в час, дизельный генератор на 4,2 МВт и другое имущество.

Прогнозные запасы рудника составляли 5 млн тонн пород при среднем содержании 31 карат на 100 тонн руды, а предполагаемые ресурсы оценивались в размере 10,3 млн тонн пород при среднем содержании 31 карат на 100 тонн руды.

Лерала, на котором добывали около 59 000 каратов в год, и содержание алмазов уже снижалось, был помещен под судебное управление из-за низкого уровня продаж алмазов, добытых на руднике, и высокой стоимости проводимых на участке работ.

Согласно данным агентства Bloomberg, цель разработки рудника была в том, чтобы производить 357 000 каратов в год за семилетний срок службы.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



