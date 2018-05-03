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09 апреля 2018
Рудник Лерала компании Kimberley Diamonds выставлен на онлайн аукцион
Агентство Bloomberg сообщает, что ставки на рудник можно будет делать с 24 по 30 мая, и участники торгов должны будут внести депозит в размере 5 млн пулов ($509 000).
На торги выставлены пять кимберлитовых трубок протяженностью от 0,16 гектара до 2,35 гектара на участке с правами на добычу полезных ископаемых, перерабатывающей фабрикой, обеспечивающей выпуск до 200 метрических тонн в час, дизельный генератор на 4,2 МВт и другое имущество.
Прогнозные запасы рудника составляли 5 млн тонн пород при среднем содержании 31 карат на 100 тонн руды, а предполагаемые ресурсы оценивались в размере 10,3 млн тонн пород при среднем содержании 31 карат на 100 тонн руды.
Лерала, на котором добывали около 59 000 каратов в год, и содержание алмазов уже снижалось, был помещен под судебное управление из-за низкого уровня продаж алмазов, добытых на руднике, и высокой стоимости проводимых на участке работ.
Согласно данным агентства Bloomberg, цель разработки рудника была в том, чтобы производить 357 000 каратов в год за семилетний срок службы.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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