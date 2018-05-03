GJEPC проведет саммит банков 11 мая и выпустит «белую книгу»

03 мая 2018

Индийский совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (India’s Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) в сотрудничестве с ведущими банками выпустит «белую книгу» на саммите банков, который пройдет 11 мая в Мумбае, говорится в пресс-релизе, выпущенном организацией.

«Белая книга» под названием «Финансирование алмазной отрасли 2018: новые задачи» (Diamond Financing 2018 New Challenges), составленная GJEPC при содействии представителей отрасли ювелирных изделий и драгоценных камней и ведущих представителей банков, предложивших решения для смягчения нежелательных последствий мошенничества, будет выпущена, чтобы помочь алмазной отрасли продолжить свой путь по направлению к саморегулированию и гарантировать, что достойные организации смогут получить кредиты.

Прамод Агравал (Pramod Agrawal), председатель GJEPC, заявил: «Банковский семинар станет для нас объединенным форумом, чтобы помочь нам восстановить доверие и гарантировать, что все банкиры смогут получить прибыть от кредитования алмазной отрасли. Под эгидой достопочтенного министра торговли и индустрии мы надеемся на активное участие как банковского содружества, так и отрасли ювелирных изделий и драгоценных камней. «Белая книга» станет исторической для каждой компании и будет играть решающую роль в создании благоприятных условий для того, чтобы эта трудоемкая индустрия двигалась вперед».

Индустрия ювелирных изделий и драгоценных камней на своем пути к саморегулированию ставит перед собой ответственную задачу вернуть доверие банков.

«На этом пути объединенный семинар, в котором примут участие представители правительства, банковское сообщество и отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий, станет идеальной платформой для того, чтобы уменьшить риски для наших кредиторов. GJEPC разработал «белую книгу», которая поможет найти решения для конкретных задач, таких как оценка лимита оборотного капитала, дополнительная страховка, операции между связанными сторонами, рыночная оценка компании», - заявил заместитель председателя GJEPC Колин Шах (Colin Shah).

«Белая книга» обращается к банкирам с просьбой не снижать их настоящие кредитные лимиты, так как это может подорвать уровень экспорта страны и будет препятствовать созданию рабочих мест. Для того чтобы помочь экспортерам и оградить их от колебаний обменных курсов, Совет предложил определять лимит оборотного капитала в долларах в рамках циркуляра Резервного банка Индии (RBI) от сентября 2013 года. Совет также выдвинул много других предложений.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



