Спрос на золото в 2018 остается невысоким из-за низкого темпа роста инвестиций – Всемирный золотой совет

03 мая 2018

Спрос на золото остается невысоким в 2018 году, достигнув отметки в 973 тонны, самого низкого показателя за первый квартал с 2008 года, под влиянием снижения инвестиционного спроса на золотые слитки и инвестиций в золотые биржевые инвестиционные фонды (exchange-traded funds, ETFs).

Мировой спрос на ювелирные изделия оставался относительно ровным на отметке 488 тонн, на 1% ниже, чем в первом квартале 2017 года.

Спрос на ювелирные изделия в Китае поддерживался спросом во время праздников, а спрос в США продолжил рост на позитивном экономическом фоне. В то же время растущие цены на золото оттолкнули индийских покупателей под влиянием ослабевающей рупии. Спрос на ювелирные изделия в Индии упал на 12% по сравнению с прошлым годом. Объем инвестиций в золотые слитки и монеты в Китае, Германии и США снизился: мировой спрос упал на 15% - до 254,9 тонн. Нестабильные цены на золото отрицательно повлияли на интерес инвесторов на золотых рынках, хотя ослабление интереса Китая частично объясняется исключительно высоким спросом в первом квартале 2017 года.

Приток в золотые биржевые фонды продолжался на протяжении пяти кварталов подряд. По мере того как цены на золото были относительно стабильными, многим инвесторам не хватало ясного сигнала устойчивости цен. Центральные банки закупили 116 тонн золота, нарастив официальные мировые резервы в первом квартале 2018 года. Это была самая высокая общая отметка за четыре года по сравнению с ежеквартальными закупками в 115 тонн, начиная с первого квартала 2010 года. Россия, Турция и Казахстан держат первенство в списке центральных банков, закупающих золото, прирастив 91 тонну.

Алистер Хьюитт (Alistair Hewitt), руководитель анализа рынков всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC), отметил: «Хотя спрос упал по сравнению с прошлым годом, мы заметили обнадеживающий рост спроса на ювелирные изделия в Китае, США и Европе, также спрос продолжил увеличиваться в секторе технологий, и появился стабильный приток золота в биржевые инвестиционные фонды, однако более медленными, чем раньше, темпами. Большой приток инвестиций в резервы центрального банка также указывают на то, что золото является актуальным стратегическим ресурсом для институциональных инвесторов.

Основные результаты, включенные в отчет «Тенденций спроса на золото» первого квартала 2018 года, показывают следующее: общий спрос на золото составил 973 тонны, что показывает снижение на 7% по сравнению с показателем в 1 047 тонн в первом квартале 2017 года; общий спрос потребителей снизился на 6%, до 743 тонн, против отметки в 790 тонн за тот же период годом ранее; общий инвестиционный спрос снизился на 27%, до 287 тонн, по сравнению с 394 тоннами в первом квартале 2017 года; мировой спрос на ювелирные изделия снизился на 1%, до 488 тонн, против 492 тонн за тот же период в 2017 году; спрос центрального банка вырос на 42%, до 116 тонн, по сравнению с 82 тоннами в первом квартале 2017 года; спрос в секторе технологий вырос на 4%, до 82 тонн, по сравнению с первым кварталом 2017 года, когда спрос составил 79 тонн; общий объем предложения вырос на 3%, до 1 064 тонн, против 1 032 тонн за тот же период в прошлом году; объем переработки остался на прежней отметке в 288 тонн по сравнению с 287 тоннами в первом квартале 2017 года.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished