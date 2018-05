Kiran Gems получила награду «Передовик Махараштры - категория вне сектора ММСП»

03 мая 2018

Фото: Федерация индийских экспортных организаций

Федерация индийских экспортных организаций (The Federation of Indian Export Organisations) представляет индийский дух предпринимательства на мировом рынке. Организация, известная как FIEO, является органом по продвижению экспорта в Индии, который был создан совместно министерством торговли, правительством Индии и частным сектором торговли и промышленности.Проведение награждения было намечено на вечер 20 апреля 2018 года и было проведено в отеле «Гранд Хайатт» (Grand Hyatt Hotel) в Мумбае. Раджеш Лакхани (Rajesh Lakhani), директор Kiran Gems, принял награду от достопочтенного министра торговли, промышленности и гражданской авиации Шри Суреша Прабхуджи (Shri Suresh Prabhuji).Шри С.Р. Чаудхари (Shri C. R. Chaudhary), государственный министр промышленности и торговли, Шри Субхаш Десаи (Shri Subhash Desai), достопочтенный министр промышленности и горнодобывающей промышленности, и правительство Махараштры почтили событие своим присутствием в качестве почетных гостей. Мероприятие посетили высокопоставленные особы, представляющие правительство штата и государства, а также иностранные консулы и выдающие промышленники.