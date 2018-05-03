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09 апреля 2018

Kiran Gems получила награду «Передовик Махараштры - категория вне сектора ММСП»

03 мая 2018
Новости
Федерация индийских экспортных организаций (The Federation of Indian Export Organisations) представляет индийский дух предпринимательства на мировом рынке. Организация, известная как FIEO, является органом по продвижению экспорта в Индии, который был создан совместно министерством торговли, правительством Индии и частным сектором торговли и промышленности.

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Фото: Федерация индийских экспортных организаций


Проведение награждения было намечено на вечер 20 апреля 2018 года и было проведено в отеле «Гранд Хайатт» (Grand Hyatt Hotel) в Мумбае. Раджеш Лакхани (Rajesh Lakhani), директор Kiran Gems, принял награду от достопочтенного министра торговли, промышленности и гражданской авиации Шри Суреша Прабхуджи (Shri Suresh Prabhuji).
Шри С.Р. Чаудхари (Shri C. R. Chaudhary), государственный министр промышленности и торговли, Шри Субхаш Десаи (Shri Subhash Desai), достопочтенный министр промышленности и горнодобывающей промышленности, и правительство Махараштры почтили событие своим присутствием в качестве почетных гостей. Мероприятие посетили высокопоставленные особы, представляющие правительство штата и государства, а также иностранные консулы и выдающие промышленники.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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