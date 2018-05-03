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Нитин Кханделвал (Nitin Khandelwal), выходец из известной семьи ювелиров, проживающих в Аколе, штат Махараштра, возглавляет компанию Khandelwal Jewellers (Akola) Pvt Ltd. У него есть доли в отрасли по производству пластмассы, в недвижимости...
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09 апреля 2018
Kiran Gems получила награду «Передовик Махараштры - категория вне сектора ММСП»
Фото: Федерация индийских экспортных организаций
Проведение награждения было намечено на вечер 20 апреля 2018 года и было проведено в отеле «Гранд Хайатт» (Grand Hyatt Hotel) в Мумбае. Раджеш Лакхани (Rajesh Lakhani), директор Kiran Gems, принял награду от достопочтенного министра торговли, промышленности и гражданской авиации Шри Суреша Прабхуджи (Shri Suresh Prabhuji).
Шри С.Р. Чаудхари (Shri C. R. Chaudhary), государственный министр промышленности и торговли, Шри Субхаш Десаи (Shri Subhash Desai), достопочтенный министр промышленности и горнодобывающей промышленности, и правительство Махараштры почтили событие своим присутствием в качестве почетных гостей. Мероприятие посетили высокопоставленные особы, представляющие правительство штата и государства, а также иностранные консулы и выдающие промышленники.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
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