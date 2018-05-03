Botswana Diamonds и Vast объединяются, чтобы вести горнодобывающую деятельность в Зимбабве

03 мая 2018

Botswana Diamonds заявила, что подписала меморандум о взаимопонимании с Vast Resources, зарегистрированной на AIM компанией по разработке алмазных ресурсов, чтобы вести добычу алмазов в Зимбабве.

Vast приобрела базу данных об алмазных месторождениях в Зимбабве десять лет назад и успела провести свои геологоразведочные работы на местности, основываясь на информации, полученной из базы данных до 2010 года.

Botswana Diamonds также независимо приобрела алмазную базу данных Зимбабве и располагает специальными знаниями и опытом в геологоразведке и разработке алмазных месторождений, а также добыче алмазов.

Обе компании обменяются опытом проведения программ по геологоразведке на алмазоносных участках Зимбабве и создадут для разработки и геологоразведки алмазных ресурсов в Зимбабве специальный целевой механизм, которым будут совместно владеть обе компании.

Программы по геологоразведке и добыче алмазов в Зимбабве проводились согласно законам страны о совместном владении, которые распространяются только на добычу камней и платины.

«Зимбабве – страна с огромным алмазным потенциалом, - заявил председатель Botswana Diamonds Джон Тилинг (John Teeling). - И Botswana Diamonds, и Vast Resources имеют огромный опыт по проведению работ в стране и обладают о ней большими знаниями. Она открыта для бизнеса, и обе компании стремятся извлечь максимум из представившейся им возможности».

Генеральный директор Vast Эндрю Прелеа (Andrew Prelea) приветствовал стремление нового государства создать бизнес в Зимбабве.

«Для нас настало время воспользоваться всеми накопленными годами знаниями об алмазах с тем, чтобы это принесло пользу для всех заинтересованных сторон в области разработки алмазных ресурсов Зимбабве»,- сообщил он.

Vast имеет долю акций в нескольких проектах в Южной Африке, а также на 25% владеет золотым рудником Пикстон-Пирлес (Pickstone-Peerless) в Зимбабве.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



