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09 апреля 2018

Экспорт бриллиантов Израиля cнизился на 33% в первом квартале 2018 года

03 мая 2018
Новости
Экспорт бриллиантов Израиля снизился на 33%, до $1,16 млрд, в первом квартале 2018 года. В натуральном выражении экспорт бриллиантов упал на 1%, до 496 783 каратов.
Импорт бриллиантов вырос на 7%, до $747,2 млн, в то время как чистый экспорт алмазов упал на 60%, до $409,2 млн.
Импорт алмазов снизился на 7%, до $728,6 млн, а экспорт алмазов упал на 1%, до $761,3 млн. Чистый импорт алмазов составил $33 млн, против $17 млн годом ранее.
Сальдо алмазной торговли Израиля сократилось на 56%, до $441,9 млн, за период с января по март.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
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