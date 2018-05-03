Экспорт бриллиантов Израиля cнизился на 33% в первом квартале 2018 года

03 мая 2018

Экспорт бриллиантов Израиля снизился на 33%, до $1,16 млрд, в первом квартале 2018 года. В натуральном выражении экспорт бриллиантов упал на 1%, до 496 783 каратов.

Импорт бриллиантов вырос на 7%, до $747,2 млн, в то время как чистый экспорт алмазов упал на 60%, до $409,2 млн.

Импорт алмазов снизился на 7%, до $728,6 млн, а экспорт алмазов упал на 1%, до $761,3 млн. Чистый импорт алмазов составил $33 млн, против $17 млн годом ранее.

Сальдо алмазной торговли Израиля сократилось на 56%, до $441,9 млн, за период с января по март.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished