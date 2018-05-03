В Индии экспорт бриллиантов вырос на 8,48% в марте, на 4,17% за 2017-2018 финансовый год

03 мая 2018

Экспорт индийских бриллиантов в марте 2018 года вырос до $2,02 млрд, против $1,88 млрд за тот же месяц 2017 года, показав рост на 8,48%. В натуральном выражении экспорт снизился на $2,81 млн каратов в марте 2018 года, против $3,06 млн каратов в марте 2017 года, согласно статистике, предоставленной индийским Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).

Экспорт алмазов и бриллиантов достиг отметки в $23,73 млрд за 2017-2018 финансовый год по сравнению с $22,78 млрд за 2016-2017 финансовый год, что показывает рост на 4,17%. Общий объем экспортированного сырья составил $34,86 млн каратов за 2017-2018 финансовый год, против $32,21 млн каратов за 2016-2017 финансовый год. За последние семь лет экспорт алмазов и бриллиантов вырос на $24 млрд, с $14 млрд за 2008 финансовый год.

Импорт алмазов в Индию в марте 2018 года вырос на 5,3%, до $1,68 млн, против $1,60 млн в марте 2017 года. В натуральном выражении импорт также показывает рост с $1,65 млн каратов за март 2017 год до $1,70 млн каратов за март 2018 года.

Импорт алмазов в Индию вырос на 10,59% в 2017-2018 финансовом году, до $18,89 млрд, по сравнению с 17,08 млн, импортированными в страну в 2016-2017 финансовом году. Импорт алмазов и бриллиантов снизился на 15,08%, до $2236,46 млн, в 2017-2018 финансовом году по сравнению с $2633,71 млн в 2016-2017 финансовом году.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



