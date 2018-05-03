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В Индии экспорт бриллиантов вырос на 8,48% в марте, на 4,17% за 2017-2018 финансовый год
Экспорт алмазов и бриллиантов достиг отметки в $23,73 млрд за 2017-2018 финансовый год по сравнению с $22,78 млрд за 2016-2017 финансовый год, что показывает рост на 4,17%. Общий объем экспортированного сырья составил $34,86 млн каратов за 2017-2018 финансовый год, против $32,21 млн каратов за 2016-2017 финансовый год. За последние семь лет экспорт алмазов и бриллиантов вырос на $24 млрд, с $14 млрд за 2008 финансовый год.
Импорт алмазов в Индию в марте 2018 года вырос на 5,3%, до $1,68 млн, против $1,60 млн в марте 2017 года. В натуральном выражении импорт также показывает рост с $1,65 млн каратов за март 2017 год до $1,70 млн каратов за март 2018 года.
Импорт алмазов в Индию вырос на 10,59% в 2017-2018 финансовом году, до $18,89 млрд, по сравнению с 17,08 млн, импортированными в страну в 2016-2017 финансовом году. Импорт алмазов и бриллиантов снизился на 15,08%, до $2236,46 млн, в 2017-2018 финансовом году по сравнению с $2633,71 млн в 2016-2017 финансовом году.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
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