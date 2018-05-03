Trans Atlantic Gem Sales проводит тендер по алмазам из Анголы и Южной Африки

28 апреля 2018

Trans Atlantic Gem Sales (TAGS) проведет шестой алмазный тендер, который пройдет в Башне Алмас в Дубае с 7 по 15 мая. На тендере будут представлены оригинальные алмазы из Южной Африки и Анголы.

Согласно Trans Atlantic Gem Sales, компания выставит 15 000 каратов алмазов, добытых в Южной Африке, общей стоимостью $18 млн и по крайней мере 15 000 каратов алмазного сырья, добытого в Анголе, общей стоимостью $15 млн. Точная информация будет скоро предоставлена производителями алмазов.

Практически все южноафриканские алмазы представляют категорию камней весом от 3 грейнеров до 5 каратов, также несколько камней весом более 10 каратов. Ангольские алмазы представлены в полном размере, вес большинства алмазов колеблется от 0,15 до 10 каратов и более. Алмазы из обеих стран отличаются высокими чистотой и цветом.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



