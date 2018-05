IBM совместно с лидерами ювелирной отрасли создает TrustChain для большей прозрачности и надежности цепочек поставок

28 апреля 2018

IBM совместно с компаниями, лидирующими в ювелирной отрасли, работает над созданием межотраслевой платформы The TrustChain™. Этот эксклюзивный блокчейн помогает отслеживать и опознавать бриллианты на всем их пути от рудника до рынка. Платформа нацелена на повышение осведомленности потребителей о происхождении бриллиантов и драгоценных металлов.

Asahi Refining (компания по обработке драгоценных металлов), Helzberg Diamonds (американский ювелирный ретейлер), LeachGarner (поставщик драгоценных металлов), The Richline Group (производитель украшений) and UL (независимая компания, предоставляющая услуги по верификации в сфере безопасности) запускают TrustChainTM, которая будет доступна покупателям в розничных магазинах-участниках программы к концу 2018 года.





Фото: IBM





TrustChain начнет работу с отслеживания цепочки поставок шести золотых обручальных колец с бриллиантами. Цель разработки – гарантировать покупателю благородное происхождение драгоценности и этические методы изыскания изделия, привлекая группу ответственных и этически ориентированных организаций в многоуровневой цепочке поставок ювелирных изделий.

«Покупателей очень интересует качество и происхождение изделия, которое они покупают, - заявила Бриджет ван Кралинген (Bridget van Kralingen), старший вице-президент IBM по глобальной индустрии, платформам и блокчейнам. – Это подтверждается тем фактом, что 66% покупателей по всему миру больше хотят поддерживать надежные бренды. TrustChain является примером того, как блокчейн делает транзакции в отрасли более прозрачными, разрабатывая эффективные бизнес-модели с выгодой для покупателя».