Алмазная биржа Гуанчжоу запустила алмазный тендер

28 апреля 2018

Алмазная биржа Гуанчжоу (Guangzhou Diamond Exchange) провела алмазный тендер в период с 19 по 26 апреля 2018 года, говорится в пресс-релизе, распространенном биржей.

Более 230 000 каратов добытых в Африке алмазов были выставлены на тендере, привлекшем более 200 экспертов в области алмазной индустрии и порядка 50 компаний из Китая, Бельгии, ЮАР, Индии и Израиля, которые оценили партии алмазов и заключали сделки в режиме настоящего времени на глобальной синхронизированной платформе. Все партии алмазов были проданы. Продажи достигли отметки в $6 млн, что превзошло ожидания компаний. Уровень продаж достиг международного масштаба и стал сопоставим с данными из других международных торговых центров. Это первый полномасштабный алмазный тендер, проведенный в Китае, на котором были выставлены промышленные алмазы и алмазы ювелирного качества разных размеров, добытые на рудниках. Успешно проведенный тендер убедил глобальную индустрию в том, что Алмазная биржа Гуанчжоу способна обеспечить стабильные поставки сырья и хороший уровень продаж с помощью своей международной платформы для продаж алмазов, что открыло Гуанчжоу доступ на мировую арену алмазных бирж.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished