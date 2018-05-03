Пути возобновления добычи на месторождении «Мир» обсудили ведущие специалисты и ученые

28 апреля 2018

25-26 апреля в Москве по инициативе АЛРОСА состоялась Всероссийская конференция «Опыт и практические шаги по восстановлению горнодобывающего предприятия после аварии». Более 130 ведущих ученых, специалистов и горных инженеров собрались вместе, чтобы обсудить пути возобновления добычи на трубке "Мир", где в августе прошлого года произошла авария на подземном руднике.

От АЛРОСА с докладом на конференции выступил Главный инженер компании Андрей Черепнов. Он рассказал о текущей ситуации на затопленном руднике и напомнил, что к поиску путей возобновления добычи на месторождении «Мир» компания приступила еще в прошлом году. Первостепенной задачей, по его словам, является ликвидация поступления воды из чаши карьера в подземные горные выработки, что позволит начать работы по возобновлению добычи.

Восстановление подземной добычи возможно двумя способами. Первый предполагает восстановление существующих стволов и слепое вскрытие месторождения с отметки -615м до отметки -1250 м. Второй способ предусматривает вскрытие месторождения новым рудником на всю глубину.

«Представленные нашей компанией варианты не являются окончательными или бесспорными. Они требуют соответствующего моделирования, дополнительной проработки и расчетов. Участники конференции высказали свои замечания и рекомендации, которые, безусловно, помогут нам в выработке проектного решения», − говорит А.Черепнов.

В сформулированном по итогам конференции заключении ее участники отметили, что горнотехнические, гидрогеологические условия на месторождении трубки «Мир» крайне сложны и по своей совокупности не имеют аналогов в мировой практике разработки месторождений полезных ископаемых. Компании АЛРОСА рекомендовано провести комплекс геологических и гидрогеологических изысканий, на основе которых выполнить цифровое моделирование предложенных вариантов водоотведения и защиты рудника.



