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09 апреля 2018

STPL получила Награду за выдающиеся достижения в области систем контроля качества на высшем уровне Федерации индийских торгово-промышленных палат

28 апреля 2018
Новости

Sahanand Technologies Pvt Ltd (STPL), расположенная в Сурате, получила «Награду за выдающиеся достижения в области систем контроля качества в индустрии на высшем уровне Федерации индийских торгово-промышленных палат (FICCI) ». STPL создает качественные, ориентированные на увеличение стоимости бизнеса системы, а также является победителем конкурса на конференции, проведенной Федерацией индийских торгово-промышленных палат, по «Устойчивому развитию индустрии, используя системы контроля качества».
Награды были вручены Суриной Раджан (Surina Rajan), генеральным директором Бюро индийских стандартов (Bureau OF Indian Standards, BIS). Соблюдая международные стандарты, компания так креативно смогла интегрировать ценности отрасли в процесс контроля качеством таким образом, что алмазно-бриллиантовая отрасль сможет достичь глобального превосходства, использую продукцию STPL. Бхаргав Котадия (Bhargav Kotadia), исполнительный директор STPL, сообщил: «STPL известна созданием инновационных систем, обеспечивающих качество и прирост стоимости бизнесу. Являясь первопроходцем в создании лазерных технологий и «законодателем моды» алмазной индустрии, мы взяли на себя обязательство по развитию и предоставлению качественных систем, которые помогут индийской продукции быть заметной на мировом уровне».
Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор STPL, заявил: «Признание такого престижного на национальном уровне института, как FICCI, несомненно, является для нас источником большой гордости. В STPL мы всегда пытались объединить ценности отрасли и процессы инновации и совершенствования, так как наши нововведения нацелены на разрешение более широких проблем отрасли. Мы считаем, что, установив стандарты качества, мы  сможем ликвидировать разрыв в области технологического развития, увеличить количество и улучшить качество продукции. Нам приятно, что жюри FICCI оценило наш подход».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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