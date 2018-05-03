В Пекине открылась выставка Van Cleef & Arpels «When Elegance Meets Art»

27 апреля 2018

Фото: Van Cleef & Arpels

В пекинском Музее современного искусства 21 апреля открылась выставка ювелирного дома Van Cleef & Arpels, выставка будет проходить до 2 августа 2018 года.Около 400 ювелирных изделий, включая изделия из Коллекции ювелирного дома и частных коллекций, выставлены в хронологическом порядке в залах, декорированных архитектурным бюро Jouin Manku.Выставка впервые прошла в 2012 году в парижском Музее декоративного искусства. Большинство изделий никогда не покидали Францию, и теперь они выставлены в Китае. Посетители выставки смогут полюбоваться на совершенно особенные изделия ювелирного дома, находясь в искусно украшенных залах, декорированных под сады и природу Китая. Вся выставка общей площадью 900 квадратных метров разделена на три зоны, каждая из которых отведена под определенный отрезок времени с 1910 года по 2017. Каждая зона рассказывает свою историю: о создании дома Van Cleef & Arpels, которая началась с романтической свадьбы, о мастерстве и секретах изготовления изделий, которые передавались из поколения в поколение, о смене стилей и эволюции дизайна ювелирных изделий в ХХ веке.Каждое творение – это не только история об изделии, но также и о человеке, которому оно принадлежало.