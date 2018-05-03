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09 апреля 2018

K-Uno внедряет технологический отчет о классификации «4C» бриллиантов компании Sarine

27 апреля 2018
Новости
Sarine Technologies Ltd объявила, что ритейлер ювелирных изделий K-Uno первым в мире внедрит технологический отчет о классификации «4C» бриллиантов компании Sarine. Это первый в мире технологический, основанный на искусственном интеллекте отчет о классификации бриллиантов.
K-Uno, лидер среди ритейлеров на японском рынке ювелирных изделий, известен своими нововведениями. О внедрении отчета о классификации «4C» бриллиантов компании Sarine в сеть магазинов K-Uno было объявлено на прошлой неделе в ведущем магазине компании в Гиндзе, Токио. Сейчас передовая технология внедряется во все остальные магазины компании в стране.
В отчеты Sarine Profile 4С будет добавлена возможность предоставления отчета о классификации «4С» бриллиантов к уже имеющимся отчетам о характеристике цвета, «сердцах и стрелах», визуализации бриллианта и другой информации.
Дэвид Блок (David Block), главный исполнительный директор компании Sarine, заявил: «Отчет о классификации «4С» бриллиантов является самым надежным, передовым, основанным на искусственном интеллекте отчетом по классификации бриллиантов. Он также создает цифровой интуитивный опыт, который поможет увлечь покупателей K-Uno в путешествие по покупке бриллиантов. Мы рады укрепить наше сотрудничество с K-Uno и внедрить лидирующую в мире технологию искусственного интеллекта в практику ювелирных магазинов. Мы думаем, что скоро появятся и другие ритейлеры в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые захотят использовать отчет о классификации бриллиантов  Sarine Profile 4C».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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