Gem Diamonds увеличила в первом квартале среднюю цену за карат алмазов с рудника Летсенг до $3 276

27 апреля 2018

Gem Diamonds сообщила, что продала 32 412 каратов алмазов с рудника Летсенг (Letšeng) в Лесото, которым компания владеет на 70%. Средняя цена за карат поднялась до $3 276 за первый квартал 2018 года, что показывает рост на 48% по сравнению с предыдущим кварталом, когда средняя цена за карат составила $2 217.

Компания заявила, что продала 16 алмазов, получив более миллиона долларов за каждый, на общую сумму $70,7 млн.

За рассматриваемый период компания добыла 7 алмазов весом более 100 каратов.

«Легенда Лесото» (Lesotho Legend), алмаз исключительного качества весом 910 каратов цвета D типа IIa, добытый 15 января и проданный 12 марта за $40 млн, является самым большим алмазом, добытым на Летсенг до настоящего момента.

«Мы довольны итогом продажи “Легенды Лесото”, что демонстрирует исключительное качество самого алмаза, а также еще раз подтверждает особенные свойства рудника Летсенг, - заявил генеральный директор Gem Diamonds Клиффорд Элфик (Clifford Elphick). – Нас воодушевляет тот факт, что за рассматриваемый период увеличилась частота добычи крупных алмазов, 7 из которых превышают вес 100 каратов. А также отрадно отметить отличные результаты добычи алмазов, которые показывают рост на 8%».

Также Gem Diamonds заявила, что начала официальный процесс продаж своего законсервированного проекта Гхагху (Ghaghoo) в Ботсване.

Компания добавила, что Nedbank Capital был назначен корпоративным консультантом по этой сделке.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



