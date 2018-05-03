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09 апреля 2018
Gem Diamonds увеличила в первом квартале среднюю цену за карат алмазов с рудника Летсенг до $3 276
Компания заявила, что продала 16 алмазов, получив более миллиона долларов за каждый, на общую сумму $70,7 млн.
За рассматриваемый период компания добыла 7 алмазов весом более 100 каратов.
«Легенда Лесото» (Lesotho Legend), алмаз исключительного качества весом 910 каратов цвета D типа IIa, добытый 15 января и проданный 12 марта за $40 млн, является самым большим алмазом, добытым на Летсенг до настоящего момента.
«Мы довольны итогом продажи “Легенды Лесото”, что демонстрирует исключительное качество самого алмаза, а также еще раз подтверждает особенные свойства рудника Летсенг, - заявил генеральный директор Gem Diamonds Клиффорд Элфик (Clifford Elphick). – Нас воодушевляет тот факт, что за рассматриваемый период увеличилась частота добычи крупных алмазов, 7 из которых превышают вес 100 каратов. А также отрадно отметить отличные результаты добычи алмазов, которые показывают рост на 8%».
Также Gem Diamonds заявила, что начала официальный процесс продаж своего законсервированного проекта Гхагху (Ghaghoo) в Ботсване.
Компания добавила, что Nedbank Capital был назначен корпоративным консультантом по этой сделке.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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