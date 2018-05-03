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09 апреля 2018

Luсara добыла свой девятый по величине алмаз

27 апреля 2018
Новости
Lucara Diamond добыла бесцветный алмаз ювелирного качества весом 327 каратов через две недели после того, как компания объявила о добыче алмаза весом 472 карата, третьего по величине когда-либо добытого камня на своем алмазном руднике Карове (Karowe) в Ботсване.

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Фото: Lucara Diamond


Последний добытый алмаз считается девятым по величине из когда-либо добытых камней компанией Lucara.
С начала года компания добыла 8 алмазов весом более 100 каратов на своем руднике Карове.
Самым большим алмазом, добытым компанией, стал 1 109-каратный алмаз Lesedi La Rona, следом за ним компания добыла алмаз весом 813 каратов.
Компания также заявила, что в июне собирается провести тендер исключительных камней, на котором будут выставлены добытые алмазы, а также алмазы, отвечающие критериям тендера и добытые с начала года.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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