Luсara добыла свой девятый по величине алмаз

27 апреля 2018

Фото: Lucara Diamond

Lucara Diamond добыла бесцветный алмаз ювелирного качества весом 327 каратов через две недели после того, как компания объявила о добыче алмаза весом 472 карата, третьего по величине когда-либо добытого камня на своем алмазном руднике Карове (Karowe) в Ботсване.Последний добытый алмаз считается девятым по величине из когда-либо добытых камней компанией Lucara.С начала года компания добыла 8 алмазов весом более 100 каратов на своем руднике Карове.Самым большим алмазом, добытым компанией, стал 1 109-каратный алмаз Lesedi La Rona, следом за ним компания добыла алмаз весом 813 каратов.Компания также заявила, что в июне собирается провести тендер исключительных камней, на котором будут выставлены добытые алмазы, а также алмазы, отвечающие критериям тендера и добытые с начала года.