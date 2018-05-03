«Индийская бриллиантовая неделя» прошла успешно, второй раз мероприятие пройдет в октябре

27 апреля 2018

«Индийская бриллиантовая неделя» дебютировала на территории Индийской алмазной биржи (Bharat Diamond Bourse, BDB) в Мумбае в Индии. Мероприятие превзошло все ожидания, и теперь организаторы уже планируют провести его во второй раз - еще масштабнее и с новыми элементами - в октябре.

Первая «Индийская бриллиантовая неделя» была открыта генеральным консулом США Его Превосходительством господином Эдгардом Д. Каганом (Edgard D. Kagan) в присутствии президента Индийской алмазной биржи Анупа Мехты (Anoop Mehta), председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) Прамода Агарвала (Pramod Agarwal), президента Ассоциации торговцев алмазами и бриллиантами Мумбая (MDMA) Махендра Ганди (Mahendra Gandhi), Клуба алмазных дилеров Нью-Йорка (Diamond Dealers Club of New York President) Реувена Кауфмана (Reuven Kaufman), управляющего директора Rosy Blue India Рассела Мехты (Russell Mehta). Генеральный консул Бельгии в Мумбаи Питер Хюгеберт (Peter Huyghebaert ) также посетил мероприятие.

«Первая “Индийская бриллиантовая неделя” превзошла наши ожидания, - заявил вице-президент Индийской алмазной биржи Мехул Шах (Mehul Shah), который возглавил этот проект. – Мы сразу поняли, что мероприятие будет представлять большой интерес. На этом мероприятии собралось более 1 000 посетителей из Индии и других стран мира. Мы планируем провести вторую «Бриллиантовую неделю» с 8 по 9 октября. Наша цель – помочь малому и среднему бизнесу, предоставляя для них платформу, где они смогут показать свой товар покупателям из Индии и из-за границей. Многие компании, которые не смогли представить свой товар в павильоне на бирже, сообщили, что покупатели перемещались по бирже, посещая их офисы и заключая сделки. Я хочу поблагодарить всех членов организационного комитета, в особенности Джея Парикха (Jay Parikh), и, конечно, всех экспонентов и покупателей, которые приехали на это мероприятие».

Президент Индийской алмазной биржи Ануп Мехта заявил: «”Индийская бриллиантовая неделя” зарядила энергией всю Индийскую алмазную биржу. Она создала много динамики и импульса. Люди улыбались, и событие действительно подняло настроение членам биржи. Сейчас мы планируем второе шоу. Мы добавим нововведения в программу, основываясь на опыте, который мы получили во время организации шоу. Октябрьское шоу выведет “Индийскую бриллиантовую неделю” на совершенно новый уровень. Я хочу поблагодарить все, кто помогал организовать это шоу и всех, кто вложил так много усилий, чтобы он успешно прошло, а также всех покупателей, которые приехали на “Индийскую бриллиантовую неделю”».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



