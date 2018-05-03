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На руднике «Интернациональный» АЛРОСА начал работу слепой скиповой ствол
Строительство комплекса слепого скипового ствола началось в 2013 г. Комплекс включает в себя ствол, подъёмную машину, два рудоспуска, два бункера, конвейерную линию, а также комплексы разгрузки и загрузки скипа. Он предназначен для подъема горной массы с глубоких горизонтов до основного скипового ствола, по которому затем руда доставляется на поверхность.
«Ранее транспортировку руды с глубоких горизонтов рудника осуществляли подземные автосамосвалы. Для этого им приходилось преодолевать до 4 км, на что уходило около 40 минут только в одну сторону. Длина транспортировки горной массы по введенному в эксплуатацию слепому скиповому стволу составляет триста метров. Его работа позволяет упростить задачу по вывозу горной массы самосвалами, сократить расходы технических и материальных ресурсов. По этому стволу будет транспортироваться до 950 тонн руды в сутки», − отметил главный инженер АЛРОСА Андрей Черепнов.
В настоящее время рассматривается возможность по углублению слепого скипового ствола до отметки -950м.
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