Petra увеличила уровень добычи алмазов и продажи в третьем квартале

26 апреля 2018

Petra Diamonds, с производством в Южной Африке и Танзании, сообщила, что ее уровень добычи алмазов в третьем квартале 2018 финансового года увеличился на 20%, до 1 194 947 каратов, по сравнению с 999 768 каратами, добытыми годом ранее.

Количество алмазов, добытых на руднике, выросло на 29% за рассматриваемый период, до 981 201 карата, против 760 916 каратов, добытых в 2017 году, что составляет 82% от всех добытых компанией алмазов.

«Добыча алмазов выросла благодаря программам по расширению и углублению рудника в соответствии с планом добычи, а также благодаря большому объему добытой чистой руды из новых участков», - сообщила компания.

Petra сохранила годовой уровень производства на отметке между 4,6 млн и 4,7 млн каратов.

Доход компании за третий квартал вырос на 44%, компания получила $172 млн от продажи 1,4 млн каратов, против 119,1 млн, которые компания получила в 2017 году от продажи 1,1 млн каратов.

Тем не менее Petra сообщила, что на уровень дохода за 2018 финансовый год повлияло то, что компания не смогла продать партию алмазов весом 71 000 каратов, которую задержало правительство Танзании в сентябре 2017 года.

«Мы очень довольны показателями производства по отношению к предполагаемому уровню добычи алмазов в долгосрочной программе по расширению. Однако, все еще существует вероятность спада в показателях производства из-за возросшей неустойчивости курса американского доллара по отношению к ранду, изменчивости цен на алмазы и содержания алмазов на руднике Куллинан (Cullinan), а также из-за производственного прогноза на шахту Уильямсон (Williamson) и задержки партии алмазов», - сообщил генеральной директор компании Йохан Диппенаар (Johan Dippenaar).



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished