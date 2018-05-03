Эксклюзив
GJC сыграл важную роль в последние 10 лет в повышении уровня соответствия требованиям в отрасли
Нитин Кханделвал (Nitin Khandelwal), выходец из известной семьи ювелиров, проживающих в Аколе, штат Махараштра, возглавляет компанию Khandelwal Jewellers (Akola) Pvt Ltd. У него есть доли в отрасли по производству пластмассы, в недвижимости...
Сегодня
Джонсон: алмазный сектор малого и среднего бизнеса является потенциальным новым источником поставок для De Beers
De Beers недавно заявила, что она планирует запустить экспериментальную программу под названием GemFair, которая создаст “защищенный и прозрачный путь» на рынок для этически поставляемых алмазов, добываемых старателями и мелкими алмазодобытчиками (ASM)...
03 мая 2018
По мере совершенствования методов производства и улучшения экономических показателей цены на лабораторные бриллианты защитить от снижения трудно - Зимниски
Пол Зимниски (Paul Zimnisky), независимый аналитик и консультант алмазной отрасли, сказал, что производителям выращенных в лаборатории бриллиантов будет трудно удерживать цены на свою продукцию по мере совершенствования методов производства и...
23 апреля 2018
Результаты предварительной технико-экономической оценки проекта Торни Ривер в ЮАР будут готовы в середине года - Джеймс Кэмпбелл
Похоже, что в прошлом году Botswana Diamonds потратила бόльшую часть своей энергии и ресурсов на новый проект Торни Ривер (Thorny River) в ЮАР, принимая во внимание то, что поиск алмазов в Ботсване, осуществляемый компанией Sunland Minerals...
16 апреля 2018
Масштабы производства синтетических бриллиантов все еще превышают потребление - Бранко Делянин, основатель MGJC
Основатель и председатель Средиземноморской конференции по геммологии и ювелирным изделиям (Mediterranean Gemmological and Jewellery Conference, MGJC) Бранко Делянин (Branko Deljanin) любезно согласился ответить на вопросы Rough&Polished...
09 апреля 2018
Petra увеличила уровень добычи алмазов и продажи в третьем квартале
Количество алмазов, добытых на руднике, выросло на 29% за рассматриваемый период, до 981 201 карата, против 760 916 каратов, добытых в 2017 году, что составляет 82% от всех добытых компанией алмазов.
«Добыча алмазов выросла благодаря программам по расширению и углублению рудника в соответствии с планом добычи, а также благодаря большому объему добытой чистой руды из новых участков», - сообщила компания.
Petra сохранила годовой уровень производства на отметке между 4,6 млн и 4,7 млн каратов.
Доход компании за третий квартал вырос на 44%, компания получила $172 млн от продажи 1,4 млн каратов, против 119,1 млн, которые компания получила в 2017 году от продажи 1,1 млн каратов.
Тем не менее Petra сообщила, что на уровень дохода за 2018 финансовый год повлияло то, что компания не смогла продать партию алмазов весом 71 000 каратов, которую задержало правительство Танзании в сентябре 2017 года.
«Мы очень довольны показателями производства по отношению к предполагаемому уровню добычи алмазов в долгосрочной программе по расширению. Однако, все еще существует вероятность спада в показателях производства из-за возросшей неустойчивости курса американского доллара по отношению к ранду, изменчивости цен на алмазы и содержания алмазов на руднике Куллинан (Cullinan), а также из-за производственного прогноза на шахту Уильямсон (Williamson) и задержки партии алмазов», - сообщил генеральной директор компании Йохан Диппенаар (Johan Dippenaar).
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
Комментарии
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии (Зарегистрироваться, Войти)