Pangolin добыла первый алмаз на южном участке проекта Жваненг

26 апреля 2018

Pangolin Diamonds заявила, что добыла белый алмаз после третьей фазы выборки образцов почвы на полностью принадлежащем ей южном кимберлите на проекте Жваненг (Jwaneng) в Ботсване.

Белый алмаз размером 1 мм по осевой линии был частью первоначального алмаза.

Pangolin сообщила, что наличие включений хромошпинели на разломе алмаза означает, что он находился вблизи источника концентрации алмазов.

«Кроме алмаза, на том же участке были добыты ильмениты без износа или с небольшим износом от транспортировки, изъятые из образцов почвы в течение трех стадий отбора проб грунта», - сообщила компания.

Pangolin также заявила, что провела магнитную разведку на участке, где был обнаружен алмаз.

«Дополнительная магнитная разведка, дополняющая уже существующие данные, была проведена на участках к югу и западу от проекта, - сообщила компания. – К тому же мы взяли образцы керна на участках, где была зарегистрирована магнитная аномалия».

Pangolin Diamonds также сообщила, что начала оценку алмазоносной кимберлитовой трубки AK10, расположенной на кимберлитовом поле Орапа (Orapa).

«Работа по составлению данных о ранее проведенных геологоразведочных программах находится в процессе выполнения. Результаты магнитной разведки и программы по выборке проб будут оглашены после того, как данные переработают».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



