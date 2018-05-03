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GJC сыграл важную роль в последние 10 лет в повышении уровня соответствия требованиям в отрасли
Нитин Кханделвал (Nitin Khandelwal), выходец из известной семьи ювелиров, проживающих в Аколе, штат Махараштра, возглавляет компанию Khandelwal Jewellers (Akola) Pvt Ltd. У него есть доли в отрасли по производству пластмассы, в недвижимости...
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Джонсон: алмазный сектор малого и среднего бизнеса является потенциальным новым источником поставок для De Beers
De Beers недавно заявила, что она планирует запустить экспериментальную программу под названием GemFair, которая создаст “защищенный и прозрачный путь» на рынок для этически поставляемых алмазов, добываемых старателями и мелкими алмазодобытчиками (ASM)...
03 мая 2018
По мере совершенствования методов производства и улучшения экономических показателей цены на лабораторные бриллианты защитить от снижения трудно - Зимниски
Пол Зимниски (Paul Zimnisky), независимый аналитик и консультант алмазной отрасли, сказал, что производителям выращенных в лаборатории бриллиантов будет трудно удерживать цены на свою продукцию по мере совершенствования методов производства и...
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Масштабы производства синтетических бриллиантов все еще превышают потребление - Бранко Делянин, основатель MGJC
Основатель и председатель Средиземноморской конференции по геммологии и ювелирным изделиям (Mediterranean Gemmological and Jewellery Conference, MGJC) Бранко Делянин (Branko Deljanin) любезно согласился ответить на вопросы Rough&Polished...
09 апреля 2018
Всемирный алмазный совет поддерживает Руководящие принципы должностной осмотрительности Организации экономического сотрудничества и развития
«Всемирный алмазный совет намерен создать устойчивые и безопасные условия для общин, занятых в горнодобывающей промышленности, и мы думаем, что проверка на соответствие Руководящим принципам должностной осмотрительности ОЭСР является главным фактором для улучшения этой концепции, - заявил исполняющий обязанности президента Всемирного алмазного совета Стефан Фишлер (Stephane Fischler). – В рамках Кимберлийского процесса и вместе с Всемирной федерацией алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB), Международной ассоциацией производителей бриллиантов (International Diamond Manufacturers Association, IDMA), Всемирной ювелирной конфедерацией (World Jewellery Confederation, CIBJO) и Советом по ответственной ювелирной практике (Responsible Jewellery Council, RJC) мы уверены, что существующие на данный момент инициативы промышленности смогут существенно сократить количество алмазов из зон конфликтов».
На этой неделе более десятка членов Всемирного алмазного совета посетило Форум ОЭСР по ответственному управлению цепочкой поставок, а два члена совета стали участниками дискуссий по теме будущего алмазов. В силу того, что горнодобывающая промышленность первой введет руководящие принципы должностной осмотрительности по ответственному управлению цепочкой поставок (по согласованию с правительствами и ООН), алмазный сектор располагал на Форуме уникальным положением, позволяющим ему поделиться опытом и предложить руководство, основываясь на успехе от введения в 2003 году своей схемы сертификации Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme, KPCS).
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
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