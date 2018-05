Всемирный алмазный совет поддерживает Руководящие принципы должностной осмотрительности Организации экономического сотрудничества и развития

26 апреля 2018

Всемирный алмазный совет (World Diamond Council, WDC), промышленная группа, усилия которой сосредоточены на удалении конфликтных алмазов из мировой цепочки поставок и защите ценности природных алмазов, объявил сегодня на ежегодном Форуме Организации экономического сотрудничества и развития, ОЭСР, (Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) по ответственному управлению цепочкой поставок полезных ископаемых, что поддерживает Руководящие принципы должностной осмотрительности (Due Diligence Guidance, DDG) ОЭСР.

«Всемирный алмазный совет намерен создать устойчивые и безопасные условия для общин, занятых в горнодобывающей промышленности, и мы думаем, что проверка на соответствие Руководящим принципам должностной осмотрительности ОЭСР является главным фактором для улучшения этой концепции, - заявил исполняющий обязанности президента Всемирного алмазного совета Стефан Фишлер (Stephane Fischler). – В рамках Кимберлийского процесса и вместе с Всемирной федерацией алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB), Международной ассоциацией производителей бриллиантов (International Diamond Manufacturers Association, IDMA), Всемирной ювелирной конфедерацией (World Jewellery Confederation, CIBJO) и Советом по ответственной ювелирной практике (Responsible Jewellery Council, RJC) мы уверены, что существующие на данный момент инициативы промышленности смогут существенно сократить количество алмазов из зон конфликтов».

На этой неделе более десятка членов Всемирного алмазного совета посетило Форум ОЭСР по ответственному управлению цепочкой поставок, а два члена совета стали участниками дискуссий по теме будущего алмазов. В силу того, что горнодобывающая промышленность первой введет руководящие принципы должностной осмотрительности по ответственному управлению цепочкой поставок (по согласованию с правительствами и ООН), алмазный сектор располагал на Форуме уникальным положением, позволяющим ему поделиться опытом и предложить руководство, основываясь на успехе от введения в 2003 году своей схемы сертификации Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme, KPCS).



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished