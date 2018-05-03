Эксклюзив
GJC сыграл важную роль в последние 10 лет в повышении уровня соответствия требованиям в отрасли
Нитин Кханделвал (Nitin Khandelwal), выходец из известной семьи ювелиров, проживающих в Аколе, штат Махараштра, возглавляет компанию Khandelwal Jewellers (Akola) Pvt Ltd. У него есть доли в отрасли по производству пластмассы, в недвижимости...
Сегодня
Джонсон: алмазный сектор малого и среднего бизнеса является потенциальным новым источником поставок для De Beers
De Beers недавно заявила, что она планирует запустить экспериментальную программу под названием GemFair, которая создаст “защищенный и прозрачный путь» на рынок для этически поставляемых алмазов, добываемых старателями и мелкими алмазодобытчиками (ASM)...
03 мая 2018
По мере совершенствования методов производства и улучшения экономических показателей цены на лабораторные бриллианты защитить от снижения трудно - Зимниски
Пол Зимниски (Paul Zimnisky), независимый аналитик и консультант алмазной отрасли, сказал, что производителям выращенных в лаборатории бриллиантов будет трудно удерживать цены на свою продукцию по мере совершенствования методов производства и...
23 апреля 2018
Результаты предварительной технико-экономической оценки проекта Торни Ривер в ЮАР будут готовы в середине года - Джеймс Кэмпбелл
Похоже, что в прошлом году Botswana Diamonds потратила бόльшую часть своей энергии и ресурсов на новый проект Торни Ривер (Thorny River) в ЮАР, принимая во внимание то, что поиск алмазов в Ботсване, осуществляемый компанией Sunland Minerals...
16 апреля 2018
Масштабы производства синтетических бриллиантов все еще превышают потребление - Бранко Делянин, основатель MGJC
Основатель и председатель Средиземноморской конференции по геммологии и ювелирным изделиям (Mediterranean Gemmological and Jewellery Conference, MGJC) Бранко Делянин (Branko Deljanin) любезно согласился ответить на вопросы Rough&Polished...
09 апреля 2018
Израиль увеличивает срок проверки алмазов до 30 дней
Увеличение срока распространяется только на камни минимальной стоимостью $50 000. Ожидается, что продление срока проверки будет иметь существенное влияние на торговлю алмазами в Израиле. Теперь в Израиль смогут ввозить большее количество товара, который будет более разнообразен по содержанию.
До недавнего времени импортеры могли проверять импортированную продукцию в течение трех дней без уплаты налога на импорт. Короткий срок проверки негативно влиял на качество проверки камней до момента их покупки или возврата, а также ограничивал многообразие ввозимого товара.
Увеличение периода проверки позволит крупным компаниям с иностранным производством ввозить товар в Израиль на сортировку перед тем, как отсылать его за границу или торговать им в Израиле.
Президент Израильской алмазной биржи Йорам Дваш (Yoram Dvash) заявил: «Решение Контролера по алмазам является революционным. Увеличение срока проверки алмазов внесет огромный вклад в израильскую алмазную отрасль, повышая конкурентоспособность страны на мировой арене. Теперь мы получим доступ к большему количеству товара из большего круга стран. Увеличивающаяся торговля поспособствует росту нашей индустрии и поднимет ее на новые высоты».
Новая норма об увеличении срока проверки алмазов вступит в силу 1 мая 2018 года и будет действовать до 31 октября 2018 года, затем ее пересмотрят.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
Комментарии
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии (Зарегистрироваться, Войти)