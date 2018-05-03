Израиль увеличивает срок проверки алмазов до 30 дней

26 апреля 2018

Израильская алмазная биржа (Israel Diamond Exchange, IDE) сообщила, что соглашение с Контролером по алмазам было достигнуто, и он увеличит срок безналогового периода проверки импортированных алмазов с 3 до 30 дней.

Увеличение срока распространяется только на камни минимальной стоимостью $50 000. Ожидается, что продление срока проверки будет иметь существенное влияние на торговлю алмазами в Израиле. Теперь в Израиль смогут ввозить большее количество товара, который будет более разнообразен по содержанию.

До недавнего времени импортеры могли проверять импортированную продукцию в течение трех дней без уплаты налога на импорт. Короткий срок проверки негативно влиял на качество проверки камней до момента их покупки или возврата, а также ограничивал многообразие ввозимого товара.

Увеличение периода проверки позволит крупным компаниям с иностранным производством ввозить товар в Израиль на сортировку перед тем, как отсылать его за границу или торговать им в Израиле.

Президент Израильской алмазной биржи Йорам Дваш (Yoram Dvash) заявил: «Решение Контролера по алмазам является революционным. Увеличение срока проверки алмазов внесет огромный вклад в израильскую алмазную отрасль, повышая конкурентоспособность страны на мировой арене. Теперь мы получим доступ к большему количеству товара из большего круга стран. Увеличивающаяся торговля поспособствует росту нашей индустрии и поднимет ее на новые высоты».

Новая норма об увеличении срока проверки алмазов вступит в силу 1 мая 2018 года и будет действовать до 31 октября 2018 года, затем ее пересмотрят.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

