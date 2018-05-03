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09 апреля 2018
Tango собирается приобрести оборудование по добыче и переработке алмазов на сумму $500 000 для разработки алмазного рудника в Южной Африке
Компания заявила, что это поможет обработать отвалы и остатки породы, образовавшиеся на участке в результате предыдущих разработок рудника.
Tango также возьмет во временное пользование для обработки отвалов 40-тонный экскаватор, два трактора с объемом ковша 2,5 кубометра, и два самосвала грузоподъемностью 30 тонн.
Планируется ввести оборудование в срой в конце второго квартала, а все добытые алмазы пойдут только на счет компании.
Tango заявила, что Bluedust 7 Proprietary продолжила вести систематические и обстоятельные геологоразведочные работы на руднике Оэна, а также получила доступ к минеральным ресурсам в соответствии с NI 43-101 (National Instrument 43-101 Inferred Resource) и к другим приоритетным участкам.
«Мы можем систематически тестировать как исходный материал на разных участках, так и отвалы», - сообщила компания.
Южноафриканское правительство недавно продлило лицензию Tango на разработку рудника Оэна еще на 9 лет.
Оэна – рудник площадью 8 800 гектаров, который охватывает полосу 4,8 км вдоль участка протяженностью 15 км в нижней части бассейна Оранжевой реки в Северо-Капской провинции (Northern Cape Province).
Tango добыла 159,34 карата или 106 алмазов за последний период производства, который закончился 14 марта этого года.
Алмазы были проданы по средней цене $864 за карат.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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