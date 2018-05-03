AWDC и АЛРОСА подписали новое соглашение о сотрудничестве

Вход
Регистрация

Эксклюзив

GJC сыграл важную роль в последние 10 лет в повышении уровня соответствия требованиям в отрасли

Нитин Кханделвал (Nitin Khandelwal), выходец из известной семьи ювелиров, проживающих в Аколе, штат Махараштра, возглавляет компанию Khandelwal Jewellers (Akola) Pvt Ltd. У него есть доли в отрасли по производству пластмассы, в недвижимости...

Сегодня

Джонсон: алмазный сектор малого и среднего бизнеса является потенциальным новым источником поставок для De Beers

De Beers недавно заявила, что она планирует запустить экспериментальную программу под названием GemFair, которая создаст “защищенный и прозрачный путь» на рынок для этически поставляемых алмазов, добываемых старателями и мелкими алмазодобытчиками (ASM)...

03 мая 2018

По мере совершенствования методов производства и улучшения экономических показателей цены на лабораторные бриллианты защитить от снижения трудно - Зимниски

Пол Зимниски (Paul Zimnisky), независимый аналитик и консультант алмазной отрасли, сказал, что производителям выращенных в лаборатории бриллиантов будет трудно удерживать цены на свою продукцию по мере совершенствования методов производства и...

23 апреля 2018

Результаты предварительной технико-экономической оценки проекта Торни Ривер в ЮАР будут готовы в середине года - Джеймс Кэмпбелл

Похоже, что в прошлом году Botswana Diamonds потратила бόльшую часть своей энергии и ресурсов на новый проект Торни Ривер (Thorny River) в ЮАР, принимая во внимание то, что поиск алмазов в Ботсване, осуществляемый компанией Sunland Minerals...

16 апреля 2018

Масштабы производства синтетических бриллиантов все еще превышают потребление - Бранко Делянин, основатель MGJC

Основатель и председатель Средиземноморской конференции по геммологии и ювелирным изделиям (Mediterranean Gemmological and Jewellery Conference, MGJC) Бранко Делянин (Branko Deljanin) любезно согласился ответить на вопросы Rough&Polished...

09 апреля 2018

AWDC и АЛРОСА подписали новое соглашение о сотрудничестве

25 апреля 2018
Новости

Антверпенский мировой алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC), мировой центр торговли алмазами, подписал новое, расширенное соглашение о сотрудничестве с ведущей в мире компанией по добыче алмазов АЛРОСА 25 апреля в рамках миссии Антверпена в Россию в сотрудничестве с Портом Антверпена.
Подписав это соглашение на официальной церемонии, генеральный директор AWDC Ари Эпштейн (Ari Epstein) и генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов расширили и укрепили партнерские отношения на долгие годы, улучшив связи взаимного сотрудничества и обеспечив взаимоподдержку по многим вопросам.

news_25042018_alrant.png
Фото: James Arthur


«Как официальный представитель алмазной отрасли Антверпена, AWDC стремится удержать позиции Антверпена в качестве лидирующего в мире центра по торговле алмазами, а также защитить интересы 1 600 компаний на родине и за границей сейчас и в будущем, - заявил генеральный директор AWDC Ари Эпштейн. – Алмазное сырье является вторым из основных продуктов импорта из России в Бельгию, составляя 33% от общего объема российского импорта алмазов. На долю АЛРОСА приходится 31% алмазной торговли Антверпена по объемам и 21% по стоимости. В связи с этим подписание соглашения означает, что наши организации будут играть ведущие роли в глобальной алмазной индустрии, и мы будем работать вместе, чтобы преодолеть возможные препятствия и превратить их во взаимовыгодные возможности».
Генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов сообщил: «Бельгия является крупнейшим мировым центром алмазной торговли и крупнейшим торговым партнером АЛРОСА. Только в 2017 году АЛРОСА поставила компаниям из Бельгии алмазное сырье на сумму более $2 млрд. Из 55 долгосрочных клиентов компании, покупающих алмазы ювелирного качества, 21 компания представляет Бельгию. Поэтому, безусловно, мы заинтересованы в сотрудничестве с этим рынком и его отраслевыми организациями. AWDC является давним и надежным партнером АЛРОСА, обладает колоссальным опытом работы, и я уверен, что новое соглашение о сотрудничестве позволит нам еще сильнее укрепить наше взаимодействие и направлять совместные усилия на развитие нашей отрасли».
Россия является крупнейшим добытчиком алмазов по стоимости и по объему. Антверпен – мировой центр торговли алмазами, что делает его основным порталом для продажи Российских алмазов. 

Версия для печати

Комментарии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии (Зарегистрироваться, Войти)

О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2018
Rough and Polished