AWDC и АЛРОСА подписали новое соглашение о сотрудничестве

25 апреля 2018

Антверпенский мировой алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC), мировой центр торговли алмазами, подписал новое, расширенное соглашение о сотрудничестве с ведущей в мире компанией по добыче алмазов АЛРОСА 25 апреля в рамках миссии Антверпена в Россию в сотрудничестве с Портом Антверпена.

Подписав это соглашение на официальной церемонии, генеральный директор AWDC Ари Эпштейн (Ari Epstein) и генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов расширили и укрепили партнерские отношения на долгие годы, улучшив связи взаимного сотрудничества и обеспечив взаимоподдержку по многим вопросам.





Фото: James Arthur





«Как официальный представитель алмазной отрасли Антверпена, AWDC стремится удержать позиции Антверпена в качестве лидирующего в мире центра по торговле алмазами, а также защитить интересы 1 600 компаний на родине и за границей сейчас и в будущем, - заявил генеральный директор AWDC Ари Эпштейн. – Алмазное сырье является вторым из основных продуктов импорта из России в Бельгию, составляя 33% от общего объема российского импорта алмазов. На долю АЛРОСА приходится 31% алмазной торговли Антверпена по объемам и 21% по стоимости. В связи с этим подписание соглашения означает, что наши организации будут играть ведущие роли в глобальной алмазной индустрии, и мы будем работать вместе, чтобы преодолеть возможные препятствия и превратить их во взаимовыгодные возможности».

Генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов сообщил: «Бельгия является крупнейшим мировым центром алмазной торговли и крупнейшим торговым партнером АЛРОСА. Только в 2017 году АЛРОСА поставила компаниям из Бельгии алмазное сырье на сумму более $2 млрд. Из 55 долгосрочных клиентов компании, покупающих алмазы ювелирного качества, 21 компания представляет Бельгию. Поэтому, безусловно, мы заинтересованы в сотрудничестве с этим рынком и его отраслевыми организациями. AWDC является давним и надежным партнером АЛРОСА, обладает колоссальным опытом работы, и я уверен, что новое соглашение о сотрудничестве позволит нам еще сильнее укрепить наше взаимодействие и направлять совместные усилия на развитие нашей отрасли».

Россия является крупнейшим добытчиком алмазов по стоимости и по объему. Антверпен – мировой центр торговли алмазами, что делает его основным порталом для продажи Российских алмазов.