Местные жители в Маранге вышли на демонстрации против ZCDC

25 апреля 2018

Местные жители в районе Маранге (Marange) устроили в понедельник демонстрацию против государственной компании Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC), которую они обвинили в том, что она не создает новые рабочие места и не пытается сократить уровень нищеты в районе, сообщают местные источники.

ZCDC на сегодняшний день является единственной компанией, добывающей алмазы на участке в Маранге, так как правительство вытеснило все горнодобывающие компании с этого участка, когда их лицензии на горную добычу истекли.

Газета Herald, контролируемая правительством, сообщила, что местные жители хотели узнать, кому достались миллиарды долларов, предположительно заработанные на продажах алмазов, добытых в Маранге.

Им тем не менее не удалось попасть внутрь здания компании, так как полиция, как утверждается, применила слезоточивый газ.

Газета процитировала руководителя департамента по связям с общественностью ZCDC Сугара Чагонду (Sugar Chagonda), который заявил, что демонстрация была политически мотивирована, намекая на то, что она была спровоцирована оппозиционными партиями.

«Мы думаем, что это нанятые люди, которых спонсировали оппозиционные политические партии для того, чтобы дискредитировать все добрые дела, что мы сделали для общества, - заявил он. – Мы осуществили множество программ социальной ответственности, таких как строение дорог, восстановление больниц и школ, поддержка программ по обработке почвы и бурению скважин».

В этом году ZCDC планирует добыть 3 млн каратов алмазов, что на 84% превышает объем добычи в 2017 году, составивший 1,8 млн каратов.

Добыча алмазов в Маранге во многом сместилась с сокращающихся аллювиальных месторождений на конгломераты.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished