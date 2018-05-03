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09 апреля 2018

De Beers повышает добычу алмазов в первом квартале на 15%, до 8,5 млн каратов

25 апреля 2018
Новости

De Beers повысила объем добычи алмазов на 15%, до 8,5 млн каратов, в первом квартале по сравнению с 7,4 млн каратов, добытых годом ранее, сообщает головное предприятие Anglo American.
Диверсифицированная горнодобывающая группа сообщила, что увеличение объемов добычи De Beers связано с увеличением производства на руднике Гачо Куэй (Gahcho Kué) в Канаде, который достиг проектной мощности во втором квартале 2017 года, и компания повысила добычу алмазов на руднике Орапа (Orapa) в Ботсване в результате устойчивых и здоровых условий торговли.

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Фото: De Beers


Выручка Debswana в Ботсване поднялась на 12%, до 5.8 млн каратов, за первый квартал.
Компания Namdeb Holdings в Намибии также повысила объемы добычи алмазов на 12%, до 500 000 каратов в результате проведения операций по добыче алмазов на участках с большим содержанием алмазов.
Уровень добычи южноафриканской компании De Beers Consolidated Mines (DBCM) остался на прежней отметке в 1,1 млн каратов, в то время как объем добытых алмазов в Канаде вырос на 69%, до 1,1 млн каратов.
Anglo сообщила, что общий объем продаж алмазов компанией De Beers составил 8,8 млн каратов за рассматриваемый период, против 8,4 млн каратов за тот же период годом ранее.
Компания АЛРОСА, главный конкурент De Beers, добыла 7,4 млн каратов за первый квартал, что на 17% меньше, чем в первом квартале 2017 года, когда компания добыла 8,9 млн каратов.
Российская компания также продала 10,1 млн каратов алмазов ювелирного качества за $1,58 млрд. Средняя цена за карат в первом квартале составила $154.
Продажи упали на 8,2% по сравнению с 11 млн каратов, проданных годом ранее, но доход тем не менее увеличился на 21,5% по сравнению с $1,3 млрд, заработанных за тот же период.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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