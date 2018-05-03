Сергей Иванов посетил с рабочим визитом Зимбабве

25 апреля 2018

Генеральный директор АК «АЛРОСА» (ПАО) Сергей Иванов во главе делегации компании посетил с рабочим визитом Республику Зимбабве. Он встретился с президентом страны Эммерсоном Мнангагва, с которым обсудил возможности инвестиций в разведку и добычу алмазов на территории Зимбабве.

«В свое время у АЛРОСА был опыт ведения геологоразведочных работ в Зимбабве. Мы внимательно следим за процессами, которые происходят в экономической и политической жизни страны, хорошо представляем себе положение дел в ее алмазодобывающем секторе. Встреча с президентом была очень продуктивной. Мы не исключаем для себя возможности участия в перспективных совместных проектах в области геологоразведки и добычи алмазов на территории Зимбабве, видим в них большой потенциал, хотя говорить о каких-то конкретных договорённостях пока рано», − сообщил С.Иванов по итогам встречи с Эммерсоном Мнангагва.

Генеральный директор АЛРОСА провел также рабочие встречи с министром горной промышленности Зимбабве и руководством зимбабвийской Объединенной алмазной компании.

«Мы не обсуждали конкретные территории, где могут осуществляться геологоразведочные работы или добыча алмазов. Тем не менее, я уверен, что есть много областей, где опыт и экспертиза АЛРОСА могут быть полезны и востребованы нашими зимбабвийскими коллегами», − отметил С. Иванов.



