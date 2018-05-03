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GJC сыграл важную роль в последние 10 лет в повышении уровня соответствия требованиям в отрасли
Нитин Кханделвал (Nitin Khandelwal), выходец из известной семьи ювелиров, проживающих в Аколе, штат Махараштра, возглавляет компанию Khandelwal Jewellers (Akola) Pvt Ltd. У него есть доли в отрасли по производству пластмассы, в недвижимости...
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Джонсон: алмазный сектор малого и среднего бизнеса является потенциальным новым источником поставок для De Beers
De Beers недавно заявила, что она планирует запустить экспериментальную программу под названием GemFair, которая создаст “защищенный и прозрачный путь» на рынок для этически поставляемых алмазов, добываемых старателями и мелкими алмазодобытчиками (ASM)...
03 мая 2018
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Пол Зимниски (Paul Zimnisky), независимый аналитик и консультант алмазной отрасли, сказал, что производителям выращенных в лаборатории бриллиантов будет трудно удерживать цены на свою продукцию по мере совершенствования методов производства и...
23 апреля 2018
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Похоже, что в прошлом году Botswana Diamonds потратила бόльшую часть своей энергии и ресурсов на новый проект Торни Ривер (Thorny River) в ЮАР, принимая во внимание то, что поиск алмазов в Ботсване, осуществляемый компанией Sunland Minerals...
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Основатель и председатель Средиземноморской конференции по геммологии и ювелирным изделиям (Mediterranean Gemmological and Jewellery Conference, MGJC) Бранко Делянин (Branko Deljanin) любезно согласился ответить на вопросы Rough&Polished...
09 апреля 2018
Сергей Иванов посетил с рабочим визитом Зимбабве
«В свое время у АЛРОСА был опыт ведения геологоразведочных работ в Зимбабве. Мы внимательно следим за процессами, которые происходят в экономической и политической жизни страны, хорошо представляем себе положение дел в ее алмазодобывающем секторе. Встреча с президентом была очень продуктивной. Мы не исключаем для себя возможности участия в перспективных совместных проектах в области геологоразведки и добычи алмазов на территории Зимбабве, видим в них большой потенциал, хотя говорить о каких-то конкретных договорённостях пока рано», − сообщил С.Иванов по итогам встречи с Эммерсоном Мнангагва.
Генеральный директор АЛРОСА провел также рабочие встречи с министром горной промышленности Зимбабве и руководством зимбабвийской Объединенной алмазной компании.
«Мы не обсуждали конкретные территории, где могут осуществляться геологоразведочные работы или добыча алмазов. Тем не менее, я уверен, что есть много областей, где опыт и экспертиза АЛРОСА могут быть полезны и востребованы нашими зимбабвийскими коллегами», − отметил С. Иванов.
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