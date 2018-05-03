АЛРОСА стала региональным спонсором чемпионата мира по футболу 2018

24 апреля 2018

Фото: FIFA.com

АЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, стала региональным спонсором чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России, сообщается в пресс-релизе, распространённом на сайте fifa.com.Согласно сообщению, АЛРОСА получила права на ассоциацию с брендом ФИФА в европейском регионе, а также права на маркетинг и рекламу в социальных сетях. Название компании будет присутствовать на экранах всех стадионов во время проведения чемпионата, и компания получит возможность представлять свою продукцию в определенных зонах на матчах чемпионата мира."Чемпионат мира уже не за горами, и мы рады, что в рядах наших спонсоров теперь такая серьезная компания, как АЛРОСА, - сказал коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок (Philippe le Floc’h). - Чемпионат мира станет масштабным событием в России и во всем мире. Он также станет международной маркетинговой платформой, которую увидят миллиарды людей в каждом уголке земного шара".Россия является лидером по объёму добычи алмазов в мире. АЛРОСА, крупнейшая компания в стране по добыче алмазов, имеет полную цепь производства: она проводит программы геологоразведки, занимается добычей, производством и продажами алмазов.