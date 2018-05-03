Эксклюзив
GJC сыграл важную роль в последние 10 лет в повышении уровня соответствия требованиям в отрасли
Нитин Кханделвал (Nitin Khandelwal), выходец из известной семьи ювелиров, проживающих в Аколе, штат Махараштра, возглавляет компанию Khandelwal Jewellers (Akola) Pvt Ltd. У него есть доли в отрасли по производству пластмассы, в недвижимости...
Сегодня
Джонсон: алмазный сектор малого и среднего бизнеса является потенциальным новым источником поставок для De Beers
De Beers недавно заявила, что она планирует запустить экспериментальную программу под названием GemFair, которая создаст “защищенный и прозрачный путь» на рынок для этически поставляемых алмазов, добываемых старателями и мелкими алмазодобытчиками (ASM)...
03 мая 2018
По мере совершенствования методов производства и улучшения экономических показателей цены на лабораторные бриллианты защитить от снижения трудно - Зимниски
Пол Зимниски (Paul Zimnisky), независимый аналитик и консультант алмазной отрасли, сказал, что производителям выращенных в лаборатории бриллиантов будет трудно удерживать цены на свою продукцию по мере совершенствования методов производства и...
23 апреля 2018
Результаты предварительной технико-экономической оценки проекта Торни Ривер в ЮАР будут готовы в середине года - Джеймс Кэмпбелл
Похоже, что в прошлом году Botswana Diamonds потратила бόльшую часть своей энергии и ресурсов на новый проект Торни Ривер (Thorny River) в ЮАР, принимая во внимание то, что поиск алмазов в Ботсване, осуществляемый компанией Sunland Minerals...
16 апреля 2018
Масштабы производства синтетических бриллиантов все еще превышают потребление - Бранко Делянин, основатель MGJC
Основатель и председатель Средиземноморской конференции по геммологии и ювелирным изделиям (Mediterranean Gemmological and Jewellery Conference, MGJC) Бранко Делянин (Branko Deljanin) любезно согласился ответить на вопросы Rough&Polished...
09 апреля 2018
АЛРОСА стала региональным спонсором чемпионата мира по футболу 2018
Согласно сообщению, АЛРОСА получила права на ассоциацию с брендом ФИФА в европейском регионе, а также права на маркетинг и рекламу в социальных сетях. Название компании будет присутствовать на экранах всех стадионов во время проведения чемпионата, и компания получит возможность представлять свою продукцию в определенных зонах на матчах чемпионата мира.
Фото: FIFA.com
"Чемпионат мира уже не за горами, и мы рады, что в рядах наших спонсоров теперь такая серьезная компания, как АЛРОСА, - сказал коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок (Philippe le Floc’h). - Чемпионат мира станет масштабным событием в России и во всем мире. Он также станет международной маркетинговой платформой, которую увидят миллиарды людей в каждом уголке земного шара".
Россия является лидером по объёму добычи алмазов в мире. АЛРОСА, крупнейшая компания в стране по добыче алмазов, имеет полную цепь производства: она проводит программы геологоразведки, занимается добычей, производством и продажами алмазов.
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