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09 апреля 2018
В Индийской алмазной бирже открылась третья Выставка и симпозиум по распознаванию бриллиантов
Мероприятие было организовано Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) и Индийской алмазной биржей (Bharat Diamond Bourse, BDB), оно проходит в здании Индийской алмазной биржи с 23 по 25 апреля 2018 года. Мероприятие проводится с целью создать возможность для компаний-производителей детекторов синтетических бриллиантов и устройств, засекающих синтетические материалы, пообщаться с представителями торговой отрасли, чтобы предоставить им больше информации о различных методах обнаружения синтетических бриллиантов и чтобы представить свои устройства и приборы.
Фото: Индийская алмазная биржа
Его Превосходительство господин Каган перерезал ленту и зажег традиционную лампаду вместе с членами Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий и Индийской алмазной биржи. План мероприятия также был раскрыт.
В рамках Выставки и симпозиума по распознаванию бриллиантов ведущие лаборатории и научные центры проводят ежедневные семинары.
Первую сессию провел Мохит Агарвал (Mohit Agarwal), эксперт по драгоценным камням и жемчугу Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA), преподаватель курсов по ювелирным изделиям (Applied Jewellery Program). Он подробно рассказал аудитории о синтетических материалах, начав с разъяснения процесса их создания для лучшего понимания, что такое синтетика и как ее обнаружить. У стенда Геммологического института Америки можно получить всю информацию по его деятельности.
Вторая сессия была проведена Радживом Сахасрабудхе (Rajiv Sahasrabudhe), техническим менеджером по детекторам и приборам автоматического скрининга мелких бриллиантов (AMS & Detection Equipment) Международного института классификации и исследования алмазов и бриллиантов (International Institute of Diamond Grading & Research, IIDGR). Он помог присутствующим лучше понять, что такое синтетические материалы и как их распознать. Сахасрабудхе также представил две последние разработки IIDGR - SYNTHDetect и AMS2. Он также упомянул об их особенных качествах. Оба устройства представлены у стенда IIDGR на Выставке и симпозиуме по распознаванию бриллиантов.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
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