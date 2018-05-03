В Индийской алмазной бирже открылась третья Выставка и симпозиум по распознаванию бриллиантов

24 апреля 2018

Фото: Индийская алмазная биржа

Выставка и симпозиум по распознаванию бриллиантов 2018 (Diamond Detection Expo & Symposium, DDES) была открыта вчера генеральным консулом США Его Превосходительством господином Эдгардом Д. Каганом (Edgard D. Kagan).Мероприятие было организовано Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) и Индийской алмазной биржей (Bharat Diamond Bourse, BDB), оно проходит в здании Индийской алмазной биржи с 23 по 25 апреля 2018 года. Мероприятие проводится с целью создать возможность для компаний-производителей детекторов синтетических бриллиантов и устройств, засекающих синтетические материалы, пообщаться с представителями торговой отрасли, чтобы предоставить им больше информации о различных методах обнаружения синтетических бриллиантов и чтобы представить свои устройства и приборы.Его Превосходительство господин Каган перерезал ленту и зажег традиционную лампаду вместе с членами Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий и Индийской алмазной биржи. План мероприятия также был раскрыт.В рамках Выставки и симпозиума по распознаванию бриллиантов ведущие лаборатории и научные центры проводят ежедневные семинары.Первую сессию провел Мохит Агарвал (Mohit Agarwal), эксперт по драгоценным камням и жемчугу Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA), преподаватель курсов по ювелирным изделиям (Applied Jewellery Program). Он подробно рассказал аудитории о синтетических материалах, начав с разъяснения процесса их создания для лучшего понимания, что такое синтетика и как ее обнаружить. У стенда Геммологического института Америки можно получить всю информацию по его деятельности.Вторая сессия была проведена Радживом Сахасрабудхе (Rajiv Sahasrabudhe), техническим менеджером по детекторам и приборам автоматического скрининга мелких бриллиантов (AMS & Detection Equipment) Международного института классификации и исследования алмазов и бриллиантов (International Institute of Diamond Grading & Research, IIDGR). Он помог присутствующим лучше понять, что такое синтетические материалы и как их распознать. Сахасрабудхе также представил две последние разработки IIDGR - SYNTHDetect и AMS2. Он также упомянул об их особенных качествах. Оба устройства представлены у стенда IIDGR на Выставке и симпозиуме по распознаванию бриллиантов.