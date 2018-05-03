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09 апреля 2018

ZCDC предлагает всего $4 млн за Ривер Ранч

24 апреля 2018
Новости
По некоторым данным, Zimbabwe Diamond Consolidated Company, ZCDC, хочет приобрести Limpopo Mining Resources, LMR, владеющую рудником Ривер Ранч (River Ranch Mine), всего за $4 млн.
Издание Zimbabwe Independent сообщает, что государственная алмазная компания встретила сопротивление со стороны Rani Investments, которая подала заявление в суд, назвав предложение «слишком нелепым, чтобы всерьез его рассматривать».
Rani владеет 80% акций LMR, а остальные 20% принадлежат компании Khupukile Resources, владельцем который был ныне покойный Соломон Муджуру (Solomon Mujuru), муж бывшего вице-президента Джойс Муджуру (Joice Mujuru).
Rani сообщила, что сумма, предложенная ZCDC, - это 4,8% от того, что компания задолжала кредиторам.
Задолженность LMR составляет $21,4 млн, и поскольку Rani Investments является главным акционером, она также является и главным кредитором, давшим LMR ссуду на $21 млн.
Моррис Мпофу (Morris Mpofu), генеральный директор ZCDC, подтвердил изданию, что его компания связалась с судебным управляющим компании  River Ranch, Уинсли Милиталой (Winsley Militala), и предложила выкупить рудник.
«Как вам известно, рудник был в процессе ликвидации в рамках постановления высшего суда в течение нескольких лет. Поэтому мы связались с судебным управляющим, Уинсли Милиталой, чтобы сделать предложение о покупке рудника с целью возобновления его разработки, - сказал он. - Судебный управляющий еще не ответил нам. Я не могу разглашать детали предложения в данный момент. В подходящее время судебный управляющий сам раскроет информацию о цене».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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