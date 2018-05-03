ZCDC предлагает всего $4 млн за Ривер Ранч

24 апреля 2018

По некоторым данным, Zimbabwe Diamond Consolidated Company, ZCDC, хочет приобрести Limpopo Mining Resources, LMR, владеющую рудником Ривер Ранч (River Ranch Mine), всего за $4 млн.

Издание Zimbabwe Independent сообщает, что государственная алмазная компания встретила сопротивление со стороны Rani Investments, которая подала заявление в суд, назвав предложение «слишком нелепым, чтобы всерьез его рассматривать».

Rani владеет 80% акций LMR, а остальные 20% принадлежат компании Khupukile Resources, владельцем который был ныне покойный Соломон Муджуру (Solomon Mujuru), муж бывшего вице-президента Джойс Муджуру (Joice Mujuru).

Rani сообщила, что сумма, предложенная ZCDC, - это 4,8% от того, что компания задолжала кредиторам.

Задолженность LMR составляет $21,4 млн, и поскольку Rani Investments является главным акционером, она также является и главным кредитором, давшим LMR ссуду на $21 млн.

Моррис Мпофу (Morris Mpofu), генеральный директор ZCDC, подтвердил изданию, что его компания связалась с судебным управляющим компании River Ranch, Уинсли Милиталой (Winsley Militala), и предложила выкупить рудник.

«Как вам известно, рудник был в процессе ликвидации в рамках постановления высшего суда в течение нескольких лет. Поэтому мы связались с судебным управляющим, Уинсли Милиталой, чтобы сделать предложение о покупке рудника с целью возобновления его разработки, - сказал он. - Судебный управляющий еще не ответил нам. Я не могу разглашать детали предложения в данный момент. В подходящее время судебный управляющий сам раскроет информацию о цене».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished