Эксклюзив
GJC сыграл важную роль в последние 10 лет в повышении уровня соответствия требованиям в отрасли
Нитин Кханделвал (Nitin Khandelwal), выходец из известной семьи ювелиров, проживающих в Аколе, штат Махараштра, возглавляет компанию Khandelwal Jewellers (Akola) Pvt Ltd. У него есть доли в отрасли по производству пластмассы, в недвижимости...
Сегодня
Джонсон: алмазный сектор малого и среднего бизнеса является потенциальным новым источником поставок для De Beers
De Beers недавно заявила, что она планирует запустить экспериментальную программу под названием GemFair, которая создаст “защищенный и прозрачный путь» на рынок для этически поставляемых алмазов, добываемых старателями и мелкими алмазодобытчиками (ASM)...
03 мая 2018
По мере совершенствования методов производства и улучшения экономических показателей цены на лабораторные бриллианты защитить от снижения трудно - Зимниски
Пол Зимниски (Paul Zimnisky), независимый аналитик и консультант алмазной отрасли, сказал, что производителям выращенных в лаборатории бриллиантов будет трудно удерживать цены на свою продукцию по мере совершенствования методов производства и...
23 апреля 2018
Результаты предварительной технико-экономической оценки проекта Торни Ривер в ЮАР будут готовы в середине года - Джеймс Кэмпбелл
Похоже, что в прошлом году Botswana Diamonds потратила бόльшую часть своей энергии и ресурсов на новый проект Торни Ривер (Thorny River) в ЮАР, принимая во внимание то, что поиск алмазов в Ботсване, осуществляемый компанией Sunland Minerals...
16 апреля 2018
Масштабы производства синтетических бриллиантов все еще превышают потребление - Бранко Делянин, основатель MGJC
Основатель и председатель Средиземноморской конференции по геммологии и ювелирным изделиям (Mediterranean Gemmological and Jewellery Conference, MGJC) Бранко Делянин (Branko Deljanin) любезно согласился ответить на вопросы Rough&Polished...
09 апреля 2018
ZCDC предлагает всего $4 млн за Ривер Ранч
Издание Zimbabwe Independent сообщает, что государственная алмазная компания встретила сопротивление со стороны Rani Investments, которая подала заявление в суд, назвав предложение «слишком нелепым, чтобы всерьез его рассматривать».
Rani владеет 80% акций LMR, а остальные 20% принадлежат компании Khupukile Resources, владельцем который был ныне покойный Соломон Муджуру (Solomon Mujuru), муж бывшего вице-президента Джойс Муджуру (Joice Mujuru).
Rani сообщила, что сумма, предложенная ZCDC, - это 4,8% от того, что компания задолжала кредиторам.
Задолженность LMR составляет $21,4 млн, и поскольку Rani Investments является главным акционером, она также является и главным кредитором, давшим LMR ссуду на $21 млн.
Моррис Мпофу (Morris Mpofu), генеральный директор ZCDC, подтвердил изданию, что его компания связалась с судебным управляющим компании River Ranch, Уинсли Милиталой (Winsley Militala), и предложила выкупить рудник.
«Как вам известно, рудник был в процессе ликвидации в рамках постановления высшего суда в течение нескольких лет. Поэтому мы связались с судебным управляющим, Уинсли Милиталой, чтобы сделать предложение о покупке рудника с целью возобновления его разработки, - сказал он. - Судебный управляющий еще не ответил нам. Я не могу разглашать детали предложения в данный момент. В подходящее время судебный управляющий сам раскроет информацию о цене».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
Комментарии
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии (Зарегистрироваться, Войти)